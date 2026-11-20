Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τιμωρήθηκε από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ για το συμβάν μετά τη τεχνική ποινή που δέχθηκε στο «Αλεξάνδρειο» και ο Έλληνας προπονητής οφείλει να πληρώσει το πρόστιμο των 6 χιλιάδων ευρώ.

Σε αυτή την απόφαση, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε την άποψή του στα social media και αναφέρθηκε στο παρελθόν.

Αναλυτικά όσα ανέφερε

«Ποιος θα το πίστευε πριν από δύο μήνες ότι θα ερχόταν η στιγμή που ο Ολυμπιακός θα έχανε από άλλη ελληνική ομάδα εκτός Παναθηναϊκού, και ότι θα τιμωρούσαν τον Μπαρτζώκα με πρόστιμο».