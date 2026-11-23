Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΟΦΗ με 2-0 στο ΟΑΚΑ, με τους Κρητικούς να έχουν παράπονο από μία συγκεκριμένη φάση.

Σε μία διεκδίκηση της μπάλας στο 39ο λεπτό, ο Βισέντε Ταμπόρδα βρήκε τον Χρήστο Σιέλη, με την ομάδα του Κόντη να ζητά την αποβολή του με απευθείας κόκκινη κάρτα. Την ίδια άποψη εξέφρασε και μέσω ανάρτησής του στα social media ο Μιχάλης Μπούσης, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΟΦΗ, αναφέροντας σε δύο story που «ανέβασε».

«Τα συγχαρητήρια δεν κρύβουν τα βίντεο» τόνισε στο ένα.

ενώ στο επόμενο έγραψε: «Αν δεν το είδε ο διαιτητής, τι κάνει ο VAR;» συνοδεύοντας την ανάρτησή του με το βίντεο της φάσης.

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