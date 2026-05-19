Αντελίνα Βαρθακούρη: «Άρχισα να χάνω την ισορροπία - Δεν την χάρηκα την επιτυχία»

Η Αντελίνα Βαρθακούρη ήταν καλεσμένη στο vidcast «Anestea» και μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε όταν εκείνη και ο άντρας της, Χάρης Βαρθακούρης, συμμετείχαν στο «Globetrotters» του STAR και όλος ο κόσμος θυμάται τους on camera epic καβγάδες τους. Παρά λοιπόν το γεγονός πως ως ζευγάρι είχαν πλάκα και άρεσαν στον κόσμο, ταυτόχρονα πέρασε στην τηλεοπτική ιστορία ως μια γραφική γυναίκα και αυτό έκανε κακό στην εικόνα της.

«Ενώ το Globetrotters πήγε πολύ καλά, η τηλεόραση το έκανε λίγο γραφικό. Ο κόσμος που το έκρινε, προσπαθούσε να το βγάλει λίγο γραφικό, ότι: τι μας έδειξε τώρα αυτή, τι έκανε τώρα αυτή, βγήκε με τον άντρα της και τσακωνόταν, τι είναι αυτό! Οπότε εκεί, άρχισα κι εγώ να χάνω την ισορροπία μου, να αναρωτιέμαι τι συμβαίνει ακριβώς και αν μου έκανε καλό στην εικόνα μου ή κακό. Άρχισα να μην είμαι σίγουρη. Δεν τη χάρηκα την επιτυχία. Είχα στοχοποιηθεί από μια Αντελίνα που ο κόσμος της τηλεόρασης έβλεπε να τσακώνεται με τον άντρα της στο Globtrotters».