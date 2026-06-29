Αντελίνα Βαρθακούρη: «Κλεινόμουν στο μπάνιο και έκλαιγα. Έλουζα τα μαλλιά μου και έφευγαν τούφες»

Η Αντελίνα Βαρθακούρη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» και στην συνέντευξη που έδωσε μίλησε για όλα. Για την δύσκολη περιπέτεια που πέρασαν όταν το σπίτι τους έπιασε φωτιά, για την σχέση με τις κόρες της, αλλά και για την γνωριμία με τον Χάρη Βαρθακούρη.

«Με τον Χάρη έγιναν τα πράγματα λίγο αντίθετα, γιατί γνωριστήκαμε και όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα και στην πραγματικότητα αρχίσαμε να γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον μετά τον γάμο. Ήρθε πολύ γρήγορα και το πρώτο παιδί. Έχουμε περάσει κι εμείς από δύσκολους και σκοτεινούς δρόμους… Σε κομβικά σημεία, δύσκολα, έδειξε πόσο θέλει να κρατήσει αυτό» εξήγησε.

Για την σχέση με τις κόρες της ανέφερε: «Υποφέρω με την ώρα στις εξόδους των παιδιών μου. Εγώ 11-12 θέλω να κοιμηθώ και δε μπορώ, είμαι με μια αγωνία…Τώρα έχουμε ξεκινήσει και λίγο με τα ερωτικά μας, τα φλερτ μας. Αυτά νομίζω ότι τα συζητάνε πιο πολύ μαζί μου, αλλά ο Χάρης είναι ένας μπαμπάς πολύ ανοιχτός, με μια μεγάλη αγκαλιά. Στην αρχή μου έλεγε «δε θέλω να ξέρω, αλλά πες μου».

Η φωτιά στο σπίτι τους και το restart

Και σε άλλο σημείο της συνέντευξης είπε: «Η φωτιά στο σπίτι μας, ήταν ένα από τα πολλά άσχημα, που έχει συμβεί σε πάρα πολύ κόσμο. Σε άλλους έτυχε λόγω των πυρκαγιών, σε εμάς συνέβη από ένα βραχυκύκλωμα. Βιώσαμε κι εμείς το τί είναι να χάνεις όλο σου το βιός. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Εκεί ήταν ένα κομβικό σημείο της ζωής μας. Με θυμάμαι να γελάω μπροστά σε όλους, γιατί είχαμε δυο μωρά παιδιά και έπρεπε όλα να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα.

Δε μιλούσε ο ένας με τον άλλον. Όταν μιλούσαμε κάναμε τον καραγκιόζη ότι όλα είναι τέλεια. Και όταν πήγαινα να κάνω μπάνιο κλεινόμουν και έκλαιγα. Εϊχα μια απελπισία μέσα μου. Θυμάμαι ότι έλουζα τα μαλλιά μου και έφευγαν τούφες… Σε εμάς αυτό ήρθε σε μια περίοδο της ζωής μας, που ίσως δεν έβλεπε ο ένας στον άλλον τα θετικά και κάναμε ένα restart».

Μιλώντας για την εικόνα της και την απόφαση να την αλλάξει εξομολογήθηκε: «Όταν ένιωσα αμφιβολία για τη δουλειά την οποία κάνω και ότι δε γίνονται τα πράγματα όπως έπρεπε, τότε μπήκε για μένα και η τελεία. Όταν βάζω τελεία εγώ, είναι κάθετη. Είχα δυο δρόμους, είτε να αρχίσω να κλαίγομαι και ο άλλος να δω τα δικά μου λάθη. Είδα ότι είχα μια έντονη νευρικότητα. Ο ένας από τους τρόπους με τον οποίο την ξεσπούσα, ήταν το να σηκώνομαι 3 το πρωί και να πηγαίνω στο ψυγείο νευρικά. Ξεκίνησα αρχικά από μέσα μου και μόλις ήρθε η αλλαγή στο μέσα μου, έκανα έναν μεγάλο αγώνα - δεν ήταν εύκολο στην αρχή - να χάσω τα κιλά. Μου πήρε έναν χρόνο».