Αντετοκούνμπο: Ο «απολογισμός» της χρονιάς και τα ερωηματικά που προκύπτουν για το μέλλον του

Για τον Γιάννη Αντετοκούνπο και τους Μιλγουόκι Μπακς ήταν μία από τις πιο δύσκολες σεζόν τους στο NBA, από τότε που υπέγραψε ο Έλληνας «σταρ». Τα «ελάφια» έμειναν εκτός Play Offs, μετά από 10 χρόνια συνεχόμενης παρουσίας και το μέλλον του Γιάννη φαίνεται να είναι μακριά από το Μιγλγουόκι.

Η σχέση του «Greek freak» με το κόσμο της ομάδας δεν αλλάζει, παρά τα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, και αυτό φάινεται μέσα από τον «απολογισμό» που έκανε στα social media:.«13η χρονιά. Αυτή ήταν μία από τις πιο δύσκολες σεζόν της καριέρας μου, αλλά όπως λένε, θα αναγεννηθώ από τις στάχτες μου, σαν φοίνικας. Στην πόλη του Μιλγουόκι, τη δική μου πόλη, σας ευχαριστώ για την αδιάκοπη αγάπη και την υποστήριξή σας».

Year 13 ✅📖



This has been one of the toughest seasons of my career, but as they say, like a phoenix from the ashes, I’ll rise.💯



To the city of Milwaukee, MY city, thank you for the unwavering love and support. 🤎 pic.twitter.com/27d6VLLI6o — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) April 21, 2026

Ο ίδιος αναγνωρίζει τις δυσκολίες που προέκυψαν, αλλά αφήνει ανοιχτά μέτωπα για το μέλλον στο αγαπημένο του, Μιλγουόκι.