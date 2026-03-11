Αντετοκούνμπο για τους 83 πόντους του Αντεμπάγιο: «Ελπίζω με εμάς να βάλει... 82» (vid)

Οι 83 πόντοι του Μπαμ Αντεμπάγιο προκάλεσαν αίσθηση σε ολόκληρο το NBA και φυσικά δεν θα μπορούσαν να μην απασχολήσουν και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά το τέλος της αναμέτρησης των Μιλγουόκι Μπακς με τους Φοίνιξ Σανς.

Ο Greek Freak, που επέστρεψε στη δράση παρά την ήττα της ομάδας του, κλήθηκε να σχολιάσει τη μυθική επίδοση του σέντερ των Μαϊάμι Χιτ και δεν έκρυψε τον θαυμασμό του. «Άκουσα ότι έβαλε 83. Απίστευτο, πραγματικά απίστευτο. Λέει πολλά για τη σκληρή δουλειά του. Δεν είδα το παιχνίδι, πρέπει να το δω», ανέφερε αρχικά.

Όταν ενημερώθηκε πως ο Αντεμπάγιο εκτέλεσε 43 βολές, ο Έλληνας σούπερ σταρ έδωσε τη δική του οπτική: «Δεν έχει σημασία πώς το πετυχαίνεις. Το μόνο που μετρά είναι ότι το πέτυχες. Σε 10 ή 20 χρόνια κανείς δεν θα θυμάται τις βολές. Θυμάσαι μόνο τους αριθμούς, 81 ο Κόμπι, 100 ο Γουίλτ. Στο τέλος της ημέρας έβαλε 83 πόντους».

Παράλληλα, αποθέωσε τον αντίπαλό του, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν παίκτη που δουλεύει καθημερινά και σέβεται το άθλημα, σημειώνοντας ότι τέτοιες εμφανίσεις είναι αποτέλεσμα αφοσίωσης και σκληρής προσπάθειας.

Με χιούμορ σχολίασε και το γεγονός ότι το επόμενο παιχνίδι των Μπακς είναι απέναντι στους Χιτ: «Θα προσπαθήσουμε να μην βάλει 83. Ας βάλει 82! Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μείνει στους 82, όχι στους 83», είπε γελώντας.