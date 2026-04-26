Αντετοκούνμπο - Γιαγιά Τουρέ: «Φωτιά» πήρε το Instagram με την αναπάντεχη συνάντηση των δύο θρύλων

Μία απρόσμενη συνάντηση πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον «Greek Freak» και στον θρυλικό Γιαγιά Τουρέ, η οποία τράβηξε πολλά βλέμματα στα social media.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, της Μπαρτσελόνα και της Μάντσεστερ Σίτι έδειξε τον ενθουσιασμό του και τον σεβασμό του για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους δυο τους να ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί.

Μάλιστα, ο Ιβοριανός έγραψε στην λεζάντα της ανάρtησης: «Ο φίλος μου ο Γιάννης με έκανε να φαίνομαι μικρός», με τον Έλληνα σούπερ σταρ να απαντά: «Ήταν χαρά μου να σε συναντήσω αδερφέ μου».