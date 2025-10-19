Αντετοκούνμπο: «Θέλω να μείνω στην ίδια ομάδα για 20 χρόνια, αλλά πάνω απ’ όλα θέλω να κερδίζω»

Το όνομα του Greek Freak απασχόλησε έντονα τα αμερικανικά ΜΜΕ το φετινό καλοκαίρι, καθώς σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, οι Μιλγουόκι Μπακς είχαν μπει σε ανοικτή επικοινωνία με τους Νιου Γιορκ Νικς για ένα πιθανό trade που θα έστελνε τον Γιάννη στη Νέα Υόρκη.

Παρόλα αυτά, ο Έλληνας σούπερ σταρ θα ξεκινήσει κανονικά τη σεζόν 2025/26 με τη φανέλα των «Ελαφιών» και μιλώντας στο SiriusXM NBA Radio, έδειξε ξεκάθαρα τη νοοτροπία του νικητή:

«Από την πρώτη μέρα, ο στόχος μου είναι να είμαι στην ίδια ομάδα για 20+ χρόνια… Αλλά στο τέλος της ημέρας, το ανταγωνιστικό μου πνεύμα είναι πάνω από αυτό. Θέλω να κερδίζω».

Ο Γιάννης στάθηκε επίσης στη σημασία του να βγαίνει από τη «ζώνη άνεσής» του, επισημαίνοντας:

«Δεν είμαι ικανοποιημένος να μένω κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Είναι εύκολο να πω πως είμαι εδώ 13 χρόνια, η πόλη με αγαπάει, νιώθω άνετα… αλλά αυτό είναι το comfort zone. Θέλω να πιέζω τον εαυτό μου, να νιώθω άβολα. Μόνο έτσι βελτιώνομαι».