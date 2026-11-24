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Το ζώο που εντοπίσθηκε το βράδυ της Κυριακής 22 Νοεμβρίου από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή Σάριγερ βόρεια της Κωνσταντινούπολης δεν ήταν ούτε λιοντάρι ούτε άλλο είδος μεγάλου αιλουροειδούς, ανακοίνωσε το γραφείο του κυβερνήτη της τουρκικής μεγαλούπολης έπειτα από μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του ζώου.

Η τουρκική τηλεόραση μετέδωσε οπτικό υλικό από θερμική κάμερα παρακολούθησης που έδειχνε ένα ζώο που έμοιαζε με αιλουροειδές να περπατά σε δασώδη έκταση της περιοχής του Σάριγερ.

Η είδηση κινητοποίησε τις αρχές ασφαλείας και τις αρμόδιες αρχές για την άγρια πανίδα.

Το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι η περιοχή σαρώθηκε από αέρος από drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες και από επίγειες ομάδες έρευνας. Τοποθετήθηκαν δολώματα και παγίδες με κάμερες ανιχνευτών κίνησης.

«Δεν υπήρξαν συγκεκριμένες ενδείξεις για την παρουσία λιονταριού κατά τη διάρκεια της επιχείρησης», ανακοίνωσε το γραφείο του κυβερνήτη.

Επιπλέον, βάσει νέου οπτικού υλικού το οποίο ελήφθη από διάφορες γωνίες, διαπιστώθηκε ότι το ζώο δεν είναι ούτε λιοντάρι ούτε άλλο είδος μεγάλου αιλουροειδούς, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ