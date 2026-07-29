«Ανθρωποφάγοι, πίσω»: Η οργισμένη ανάρτηση του Μιχάλη Ιατρόπουλου για τη σύλληψη του γιου του

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος αντέδρασε για την δημοσιότητα που πήρε η είδηση της σύλληψης του γιου του, εξαπολύοντας επίθεση κατά των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, παρουσιάστηκε η υπόθεση.

Ο γνωστός ηθοποιός, μέσα από ανάρτησή του, έκανε λόγο για «ανθρωποφαγία» και κατηγόρησε τα ΜΜΕ για «ανέντιμο ζήλο που βρωμάει ψέματα», ενώ παράλληλα υπερασπίστηκε τον γιο του και τα παιδιά που ασχολούνται με την trap μουσική.

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος υπογράμμισε πως «κάθε πατέρας αγαπάει τα παιδιά του ανιδιοτελώς», ενώ αναφέρθηκε στα παιδιά που κάνουν trap μουσική, χαρακτηρίζοντάς τα «ηθικά και άξια».

Στην ανάρτησή του επιτέθηκε με σφοδρότητα σε όσους, όπως υποστηρίζει, επιδίδονται σε «κίτρινη δημοσιογραφία», ζητώντας παράλληλα να μεταφέρεται η όποια είδηση για τον γιο του μόνο με την αναφορά του ονόματός του, καθώς πρόκειται για ενήλικο.

«Ανθρωποφάγοι πίσω»

«Ανθρωποφάγοι πίσω. Αλίμονο στους γονείς που δεν στέκονται δίπλα στα παιδιά τους όταν κάνουν λάθη. Λες και όλα τα παιδιά που κάνουν trap μουσική είναι σκουπίδια. Όλα αυτά τα παιδιά λοιπόν, αγαπητά σκουπίδια της κίτρινης δημοσιογραφίας, είναι πιο ηθικά και πιο άξια από εσάς.

Σας πληροφορώ λοιπόν ότι τα περισσότερα από αυτά είναι καταπληκτικά παιδιά που αντιδρούν με τον τρόπο τους στη σημερινή κατάντια των παλιών δήθεν ηθικών κοινωνικών δεινοσαύρων. Ο κάθε πατέρας αγαπάει τα παιδιά του ανιδιοτελώς, χωρίς να περιμένει ούτε ευχαριστώ ούτε τα εύσημα.

Αν είσαι πατέρας αγαπάς όπως ο σκύλος τον αφέντη του, χωρίς συμβιβασμούς και πρέπει. Κυρίες και κύριοι του κίτρινου τύπου, ειλικρινά σας απεχθάνομαι και σας λυπάμαι. Ο γιος μου είναι ενήλικος και θα έπρεπε να μεταφέρετε την όποια είδηση αναφέροντας μόνο το όνομά του».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε εκ νέου στην ελληνική trap σκηνή, υποστηρίζοντας πως τα παιδιά που την εκπροσωπούν «δεν είναι απατεώνες που χρέωσαν με εκατομμύρια ευρώ τους Έλληνες φορολογούμενους, ούτε αληταράδες και κακοποιοί του συστήματος που φοράνε γραβάτες αντί κιλότες».

«Είναι αυτοί που είναι και σε όποιον αρέσει. Γνήσιοι και αυθεντικοί. Για αυτό εκτός από τη φροντίδα του ψυχολόγου θέλετε και πολλές κλωτσοπατινάδες για τον υπερβολικό και ανέντιμο δημοσιογραφικό σας ζήλο που βρωμάει ψέματα και χτυπήματα κάτω από τη μέση», έγραψε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, έκανε λόγο για «πρωτοφανή μαύρη ψυχή» και υποστήριξε ότι η ελληνική trap σκηνή αριθμεί περισσότερους από 500.000 ψηφοφόρους, πέρα από τους εφήβους, ενώ κατέληξε με το μήνυμα: «Ζήτω τα νέα παιδιά παρά τα λάθη τους, κάτω τα σκουπίδια και η αλητεία με τις κίτρινες πένες».