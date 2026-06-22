Άντι Μπέρναμ: Αυτός είναι ο «Βασιλιάς του Βορρά» που ετοιμάζεται να κατακτήσει τη Ντάουνινγκ Στριτ

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη βρετανική πολιτική σκηνή και φέρνει στο προσκήνιο ένα πρόσωπο που εδώ και χρόνια θεωρείται ένας από τους πιο δημοφιλείς και αναγνωρίσιμους πολιτικούς των Εργατικών: τον Άντι Μπέρναμ.

Ο 55χρονος πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ εμφανίζεται ως το ισχυρότερο φαβορί για τη διαδοχή στην ηγεσία των Εργατικών και, κατ’ επέκταση, για την πρωθυπουργία.

Μάλιστα, με ανάρτησή του επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των Εργατικών και του πρωθυπουργικού θώκου ενώ στο μήνυμά του ευχαρίστησε τον απερχόμενο πρωθυπουργό για την προσφορά και την ηγεσία του σε μια δύσκολη περίοδο, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία διαδοχής πρέπει να γίνει με τάξη και υπευθυνότητα.

Ο Μπέρναμ τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και σοβαρότητα, ενώ έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την οικονομική ανάπτυξη, την αντιμετώπιση του κόστους ζωής, τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, τη στέγαση και τις ευκαιρίες για τους νέους. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η πολιτική μετάβαση δεν πρέπει να αποσπά την προσοχή από την ανάγκη βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το Εργατικό Κόμμα μπορεί να βγει ανανεωμένο και ισχυρότερο από αυτή τη διαδικασία.

Keir has given huge service to our country and I want to thank him for his leadership and dedication during such a challenging period.



His decision marks the beginning of a transition and it is important that this process is conducted in an orderly and responsible way. I will… — Andy Burnham (@AndyBurnhamGM) June 22, 2026

Αν το σενάριο επιβεβαιωθεί, η Βρετανία θα αποκτήσει τον έβδομο πρωθυπουργό της μέσα σε μία δεκαετία, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αστάθειας και ανακατατάξεων.

Φωτ.: Reuters

Από εργατική οικογένεια στην κορυφή της πολιτικής



Ο Μπέρναμ γεννήθηκε το 1970 στο Λίβερπουλ και μεγάλωσε στο Τσέσαϊρ, σε μια οικογένεια με βαθιές εργατικές ρίζες. Ο πατέρας του εργαζόταν ως τηλεφωνητής και η μητέρα του ως γραμματέας γιατρού.

Η πολιτική μπήκε νωρίς στη ζωή του. Όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος, έγινε μέλος των Εργατικών σε ηλικία μόλις 14 ετών, επηρεασμένος από τη σκληρή κοινωνική πραγματικότητα που αποτύπωνε η τηλεοπτική σειρά Boys from the Blackstuff στη Βρετανία της δεκαετίας του 1980.

Παρά το γεγονός ότι σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, έχει παραδεχθεί ότι ποτέ δεν αισθάνθηκε μέρος της παραδοσιακής βρετανικής ελίτ. Αυτή η αίσθηση του «outsider» διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό και τη δημόσια εικόνα του.



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Η πορεία στα κυβερνητικά έδρανα



Πριν εισέλθει ενεργά στην πολιτική, εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε εξειδικευμένα περιοδικά. Το 2001 εξελέγη βουλευτής στην περιφέρεια Λι, κοντά στο Μάντσεστερ, και σύντομα βρέθηκε στο κυβερνητικό επιτελείο των Εργατικών.

Υπηρέτησε σε υπουργικές θέσεις κατά τις κυβερνήσεις του Τόνι Μπλερ και του Γκόρντον Μπράουν, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τα χαρτοφυλάκια του Πολιτισμού και της Υγείας.

Παρότι διεκδίκησε δύο φορές την ηγεσία των Εργατικών, το 2010 και το 2015, δεν κατάφερε να φτάσει στην κορυφή, γνωρίζοντας ήττες από τον Εντ Μίλιμπαντ και τον Τζέρεμι Κόρμπιν αντίστοιχα.



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Το Μάντσεστερ που τον έκανε εθνικό πολιτικό κεφάλαιο



Η καθοριστική καμπή στην πολιτική του πορεία ήρθε το 2017, όταν εγκατέλειψε το Γουέστμινστερ για να διεκδικήσει τη δημαρχία του ευρύτερου Μάντσεστερ.

Η επιλογή αποδείχθηκε στρατηγική. Ως δήμαρχος ανέπτυξε ένα μοντέλο διακυβέρνησης που έδωσε έμφαση στις δημόσιες μεταφορές, στις επενδύσεις και στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Μεταξύ των σημαντικότερων παρεμβάσεών του ήταν η επαναφορά των λεωφορείων υπό δημόσιο έλεγχο και η δημιουργία του δικτύου μεταφορών «Bee Network», του πρώτου ολοκληρωμένου συστήματος αυτού του είδους εκτός Λονδίνου.



Η δημοτικότητά του εκτοξεύθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν συγκρούστηκε ανοιχτά με την κυβέρνηση των Συντηρητικών για τη χρηματοδότηση και τη μεταχείριση των περιοχών της βόρειας Αγγλίας.

Τότε ήταν που απέκτησε και το προσωνύμιο «King of the North» – ο «Βασιλιάς του Βορρά».

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Ο πολιτικός που μιλά τη γλώσσα των πολιτών



Σε αντίθεση με τον πιο τεχνοκρατικό και συγκρατημένο Στάρμερ, ο Μπέρναμ έχει χτίσει τη φήμη ενός πολιτικού με έντονη επικοινωνιακή παρουσία και άμεση επαφή με τους πολίτες.

Φανατικός υποστηρικτής της Everton F.C. και λάτρης της μουσικής σκηνής του βρετανικού βορρά, διατηρεί ένα προφίλ που τον καθιστά οικείο σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα.

Οι υποστηρικτές του τον περιγράφουν ως πολιτικό με κοινωνική ευαισθησία και ισχυρή αντίληψη των προβλημάτων της περιφέρειας. Οι επικριτές του, αντίθετα, τον κατηγορούν ότι προσαρμόζει συχνά τις θέσεις του ανάλογα με τις πολιτικές συνθήκες.

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Πιο αριστερός από τον Στάρμερ, αλλά όχι Κόρμπιν



Ιδεολογικά, ο Μπέρναμ τοποθετείται στην αποκαλούμενη «soft left» πτέρυγα των Εργατικών. Υποστηρίζει ισχυρότερο ρόλο του κράτους στις δημόσιες υπηρεσίες, μεγαλύτερες επενδύσεις και πολιτικές για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.

Παράλληλα, αποφεύγει τις πιο ριζοσπαστικές θέσεις που εξέφρασε στο παρελθόν η πτέρυγα του Κόρμπιν, επιχειρώντας να διατηρήσει ισορροπίες ανάμεσα στα διαφορετικά ρεύματα του κόμματος.

Η πολιτική του διαδρομή, που τον έχει φέρει κοντά τόσο στους «μπλερικούς» όσο και στην αριστερή πτέρυγα των Εργατικών, του έχει προσδώσει τη φήμη ενός ευέλικτου πολιτικού — χαρακτηριστικό που άλλοι θεωρούν πλεονέκτημα και άλλοι ένδειξη ιδεολογικής ασάφειας.

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Η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του



Αν τελικά αναλάβει την πρωθυπουργία, ο Μπέρναμ θα κληθεί να κάνει το μεγαλύτερο άλμα της πολιτικής του πορείας: από τη διοίκηση μιας ισχυρής μητροπολιτικής περιοχής στη διαχείριση μιας χώρας που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει οικονομικές πιέσεις, πολιτική πόλωση και τις μακροπρόθεσμες συνέπειες του Brexit.

Θα χρειαστεί επίσης να ενώσει τις διαφορετικές τάσεις των Εργατικών, να αναχαιτίσει την άνοδο του Νάιτζελ Φάρατζ e και να πείσει ότι το μοντέλο που εφάρμοσε στο Μάντσεστερ μπορεί να λειτουργήσει σε εθνικό επίπεδο.

Για πολλούς στη Βρετανία, ο «Βασιλιάς του Βορρά» βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από τον μεγαλύτερο πολιτικό του στόχο: να μεταφέρει την επιρροή του από το Μάντσεστερ στο κέντρο της εξουσίας, στη Ντάουνινγκ Στριτ.