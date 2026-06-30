Αντιδήμαρχος Αθηναίων για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα: «Θύμιζε τους σεισμούς του 1999»

Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Αθηναίων, Γιώργος Αποστολόπουλος, που βρέθηκε στο σημείο λίγο μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, χαρακτήρισε το θέαμα «ιδιαίτερα σοκαριστικό», λέγοντας πως «θύμιζε τους σεισμούς του 1999».



Όπως ανέφερε, όταν έφτασε στο σημείο είχαν ήδη κινητοποιηθεί η Πυροσβεστική, η Αστυνομία και η Τροχαία, ενώ ήταν σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων. Εξέφρασε την ελπίδα να μην υπάρχουν ανθρώπινα θύματα, σημειώνοντας ότι αν και ακούστηκε η πληροφορία για μια ηλικιωμένη γυναίκα, μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε επιβεβαιωθεί εγκλωβισμός.



Ο κ. Αποστολόπουλος δήλωσε ακόμη ότι γνωρίζει μία από τις οικογένειες που διέμεναν στην πολυκατοικία, γεγονός που, όπως είπε, τον συγκλόνισε ιδιαίτερα. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ο Δήμος Αθηναίων θα παρέχει άμεση στήριξη και πρώτη αρωγή στους κατοίκους που έχασαν τα σπίτια τους ενώ είπε ότι υπήρχαν πληροφορίες για κατοικίδια ζώα που βρίσκονταν στο κτίριο.



Τέλος, υπογράμμισε ότι οι αστυνομικές αρχές διερευνούν ήδη τα αίτια της κατάρρευσης, ενώ ο Δήμος θα συνδράμει ώστε να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.