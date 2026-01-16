Αντιδράσεις για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών - Λιβάνιος: Υπήρξε διασπάθιση δημοσίου χρήματος

Η κατάργηση των εναπομεινασών σχολικών επιτροπών και η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων τους στους Δήμους συναντά την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που καταγγέλλουν, μεταξύ άλλων, πως τα σχολεία στα οποία έχουν ήδη καταργηθεί οι επιτροπές, αντιμετωπίζουν τραγικές ελλείψεις και καθυστερήσεις στην κάλυψη στοιχειωδών αναγκών.

Απαντώντας στις επικρίσεις επί της σχετικής διάταξης που ψηφίζεται την ερχόμενη εβδομάδα, ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος προέταξε την ανάγκη για διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, λέγοντας πως οι σχολικές επιτροπές είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου χωρίς προϋπολογισμό, χωρίς προσωπικό, αλλά και χωρίς έλεγχο δαπανών και διαγωνιστικές διαδικασίες.

«Ουδείς είχε εικόνα τόσα χρόνια τι δίνονταν σε προμηθευτές και παρόχους. Υπήρχε η δυνατότητα για οποιαδήποτε δαπάνη χωρίς πλαφόν. Είχαν αφεθεί απλήρωτοι λογαριασμοί, είχε χρειαστεί ακόμη και να παρέμβουμε για να μην κοπεί το ρεύμα ή το νερό σε σχολεία», τόνισε, ενώ υποστήριξε πως κατά το πρώτο κύμα κατάργησης των σχολικών επιτροπών εμφανίστηκαν αόρατες υποχρεώσεις και χρέη δεκάδων εκατομμυρίων σε σχεδόν όλους τους Δήμους.

Μάλιστα, ο υπουργός αποκάλυψε πως υπήρξαν και περιπτώσεις διασπάθισης δημοσίου χρήματος ακόμη και με… επένδυση σε στοιχηματικές εταιρείες με τα χρήματα των σχολικών επιτροπών, υπεραμυνόμενος της απόφασης, ο εκάστοτε Δήμος να συγκεντρώνει όλες τις ανάγκες τηρώντας τη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης της προκαταβολής στα σχολεία

Ο υπουργός γνωστοποίησε πάντως πως εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης της προκαταβολής στα σχολεία για τις έκτακτες ανάγκες η οποία σήμερα κυμαίνεται μεταξύ 1000 και 3000 ευρώ, λέγοντας πως έτσι θα αντιμετωπιστούν τυχόν ζητήματα γραφειοκρατίας.

Από την πλευρά του, ο ερωτών βουλευτής της ΝΙΚΗΣ Σπύρος Τσιρώνης, κατήγγειλε πως η κατάργηση των σχολικών επιτροπών οδηγεί σε γραφειοκρατικό συγκεντρωτισμό και οικονομική ασφυξία τα σχολεία, υποστηρίζοντας πως όλοι οι εμπλεκόμενοι διαφωνούν.