Αντιδράσεις για τις υπερυψωμένες διαβάσεις στο Ηράκλειο - «Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη» απαντά ο Δήμος

Πολλά είναι τα παράπονα πολιτών για την εικόνα και τη λειτουργία των νέων υπερυψωμένων διαβάσεων στο Ηράκλειο, με το θέμα να συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από σχετική ερώτηση του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Δημήτρη Δουλουφάκη. Απαντώντας, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Σπυριδάκης διευκρίνισε ότι οι υπερυψωμένες διαβάσεις δεν βρίσκονται ακόμη στην τελική τους μορφή, καθώς εκκρεμούν εργασίες σήμανσης και ο τελικός χρωματισμός τους.

