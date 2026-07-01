Αντιδράσεις για τον τηλεοπτικό καβγά Σγουρού-Ζαχαρού - Διαγραφή από το ΠΑΣΟΚ ζητά ο Μαρινάκης

Άγριος καβγάς ξέσπασε στο στούντιο του ONE το βράδυ της Τρίτης 30 Ιουνίου, ανάμεσα στον δημοσιογράφο και παρουσιαστή Σταμάτη Ζαχαρό και τον υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην Α' Αθήνας, Γιάννη Σγουρό.

Ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «ΕΔΩ» του κ. Ζαχαρού και η συζήτηση δεν άργησε να πάρει υψηλούς τόνους. Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών γρήγορα κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να αποχωρήσει από την εκπομπή πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση.

Η αντιπαράθεση έφτασε στο αποκορύφωμά της όταν ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι «ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί», προκαλώντας την αντίδραση του Γιάννη Σγουρού. Αποχωρώντας από το πλατό, ο πρώην περιφερειάρχης απάντησε: «Εσύ είσαι προκλητικός και δεν τιμάς το λειτούργημα της δημοσιογραφίας». Ο δημοσιογράφος ανταπάντησε άμεσα λέγοντας: «Κύριε Σγουρέ, δεν σας επιτρέπω».

Λίγο αργότερα, ο κ. Σγουρός σχολίασε πως «Ο κ. Παναγιωτάκης ελπίζω να ακούει την εκπομπή», με τον δημοσιογράφο κ. Ζαχαρό να τον ρωτά ευθέως εάν η αναφορά αυτή προς τον ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού συνιστά απειλή.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνόδευσε με το σχετικό απόσπασμα της εκπομπής, ο δημοσιογράφος χαρακτήρισε τη στάση του Γιάννη Σγουρού ως έκφραση της νοοτροπίας του «ξέρεις ποιος είμαι εγώ», υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για απειλητική συμπεριφορά. Παράλληλα, κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να τοποθετηθεί δημόσια για το περιστατικό.

Μαρινάκης: «Αν ο Ανδρουλάκης δεν διαγράψει τον Σγουρό, επαινεί τη συμπεριφορά του»

Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις στον πολιτικό χώρο, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να απευθύνει ευθεία έκκληση προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ζητώντας του να λάβει θέση και να προχωρήσει στη διαγραφή του πρώην περιφερειάρχη.

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τη στάση του Γιάννη Σγουρού «απαράδεκτη», κάνοντας παράλληλα λόγο για «έμμεση απειλή» σε βάρος δημοσιογράφου. Όπως υποστήριξε, η απουσία αντίδρασης από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ισοδυναμεί με ανοχή απέναντι στη συγκεκριμένη συμπεριφορά.

«Πρέπει να το δουν το βίντεο αυτό και οι δημοσιογραφικές ενώσεις. Πρέπει να το δει και ο κύριος Ανδρουλάκης. Ήταν μια απαράδεκτη συμπεριφορά. Μια ξεκάθαρη αλλά έμμεση απειλή ότι θα χάσει και τη δουλειά του. Είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της υποκρισίας αυτού του χώρου ευρύτερα», ανέφερε.

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε προσωπική κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη να τοποθετηθεί δημόσια για το περιστατικό.

«Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μπορεί να κρύβεται. Θεωρώ ότι δεν έχει θέση ακόμη ο κύριος Σγουρός με τέτοια συμπεριφορά και, εφόσον δεν τον διαγράψει, επαινεί τη συγκεκριμένη συμπεριφορά», δήλωσε χαρακτηριστικά.