Αντιδράσεις στο NBA: Οι Σικάγο Μπουλς αποδέσμευσαν τον Τζέιντεν Άιβι για ομοφοβικό λόγο

Οι Σικάγο Μπουλς αποδέσμευσαν τον 24χρονο Αμερικανό γκαρντ Τζέιντεν Άιβι, μετά από ομοφοβικά σχόλια που έκανε κατ' επανάληψη σε live μετάδοση και στα κοινωνικά δίκτυα. Η ομάδα από το Σικάγο τον άφησε εκτός μέχρι το τέλος της σεζόν, γιατί ήταν τραυματίας και ο ίδιος από τότε ανάρτησε περισσότερα από τρία βίντεο. Την περασμένη Δευτέρα (30/03) μάλιστα κατηγόρησε ακόμα και τη διοίκηση του NBA για τη διαφημιστική καμπάνια ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο του Pride Month, μιλώντας για «εορτασμό της αδικίας»!

«Ο Θεός δε δημιούργησε τον άντρα για να είναι με άντρα. Ο Θεός δε δημιούργησε ένα κορίτσι για να είναι με κορίτσι. Ο Θεός δημιούργησε τον άντρα για να αναπαράγεται, με σκοπό να κάνει παιδιά. Πώς μια γυναίκα μπορεί να κάνει παιδιά με μια γυναίκα; Πώς;» ήταν μόλις μερικά από τα ομοφοβικά σχόλια που οδήγησαν στην αποδέσμευση του Τζέιντεν Άιβι.

Ο Τζέιντεν Άιβι ήταν η επιλογή νούμερο 5 στο NBA Draft του 2022 και έφτασε στους Σικάγο Μπουλς μετά από ανταλλαγή με τους Ντιτρόιτ Πίστονς. Φέτος κατέγραψε κατά μέσο όρο στο Ντιτρόιτ 8.2 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά αγώνα σε 33 συμμετοχές, ενώ σε 4 αγώνες με τους Μπουλς σημείωσε 11.5 πόντους, 4.8 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα κατά μέσο όρο.