Αντιδράσεις των φίλων της Μπαρτσελόνα για την πώληση Πένια - «Μόνο 3 εκατομμύρια; Αν ήταν η Ρεάλ...»
Ο Παναθηναϊκός προχωρά στην απόκτηση του Ινάκι Πένια και οι φίλοι της Μπαρτσελόνα τα... βάζουν με την διοίκηση για την χαμηλή τιμή πώλησης.
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τον μεταγραφικό του σχεδιασμό και βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση ακόμη μίας σημαντικής προσθήκης, αυτή τη φορά κάτω από τα δοκάρια.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, οι «πράσινοι» έχουν προχωρήσει σημαντικά τις επαφές τους για την απόκτηση του Ινιάκι Πένια, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται πλέον κοντά σε οριστική συμφωνία. Όπως αναφέρεται, το ποσό της μεταγραφής αναμένεται να κινηθεί κοντά στα τρία εκατομμύρια ευρώ.
Το άκουσμα αυτής της είδησης δεν ήχησε καλά στους φίλους της Μπαρτσελόνα, οι οποίοι αντέδρασαν κάτω από δημοσιεύματα του X στα οποία αναφερόταν η τιμή πώλησης του Ισπανού κίπερ. Ένας φίλος στάθηκε στην εξαιρετική εμφάνιση του πρώην κίπερ των «μπλαουγκράνα» σε ένα clasico απέναντι στην Ρεάλ, τονίζοντας πάντως πως τα 3 εκατομμύρια είναι πολύ λίγα, κατηγορώντας τον Ντέκο, τεχνικό διευθυντή του συλλόγου.
Μερικοί φίλοι της Μπάρτσα στάθηκαν συνολικά στην κακή στρατηγική πωλήσεων της ομάδας, ενώ ένας ακόμα οπαδός «ευχήθηκε» να υπάρχει ποσοστό μεταπώλησης κοντά στο 50% για την αποχώρηση του Πένια.