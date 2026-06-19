Αντιδράσεις των φίλων της Μπαρτσελόνα για την πώληση Πένια - «Μόνο 3 εκατομμύρια; Αν ήταν η Ρεάλ...»

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τον μεταγραφικό του σχεδιασμό και βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση ακόμη μίας σημαντικής προσθήκης, αυτή τη φορά κάτω από τα δοκάρια.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, οι «πράσινοι» έχουν προχωρήσει σημαντικά τις επαφές τους για την απόκτηση του Ινιάκι Πένια, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται πλέον κοντά σε οριστική συμφωνία. Όπως αναφέρεται, το ποσό της μεταγραφής αναμένεται να κινηθεί κοντά στα τρία εκατομμύρια ευρώ.

🚨🎖| 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: Iñaki Peña is on the verge of joining Greek side Panaithinaikos on a permanent transfer. The fee will be slightly less than €3M. [@juliclaramunt] #fcblive 🇬🇷🟢 pic.twitter.com/4mVnJFGAer — BarçaTimes (@BarcaTimes) June 19, 2026

Το άκουσμα αυτής της είδησης δεν ήχησε καλά στους φίλους της Μπαρτσελόνα, οι οποίοι αντέδρασαν κάτω από δημοσιεύματα του X στα οποία αναφερόταν η τιμή πώλησης του Ισπανού κίπερ. Ένας φίλος στάθηκε στην εξαιρετική εμφάνιση του πρώην κίπερ των «μπλαουγκράνα» σε ένα clasico απέναντι στην Ρεάλ, τονίζοντας πάντως πως τα 3 εκατομμύρια είναι πολύ λίγα, κατηγορώντας τον Ντέκο, τεχνικό διευθυντή του συλλόγου.

Μερικοί φίλοι της Μπάρτσα στάθηκαν συνολικά στην κακή στρατηγική πωλήσεων της ομάδας, ενώ ένας ακόμα οπαδός «ευχήθηκε» να υπάρχει ποσοστό μεταπώλησης κοντά στο 50% για την αποχώρηση του Πένια.