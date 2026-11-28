Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την παραίτηση του Βαγγέλη Λιάκου από τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών, μετά τις καταγγελίες για την υπόθεση απευθείας αναθέσεων σε συγγενικά του πρόσωπα.

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του κόμματος αποδίδει την εξέλιξη στην κοινωνική κατακραυγή και την πολιτική πίεση που ασκήθηκε, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε επί μία εβδομάδα να διαχειριστεί την υπόθεση, διατηρώντας τον Βαγγέλη Λιάκο στο υπουργικό συμβούλιο χωρίς χαρτοφυλάκιο.

«Μετά από μια εβδομάδα και το Μαξίμου σε απόλυτη εσωκομματική ομηρία να κρατά στο υπουργικό συμβούλιο τον κ. Λιάκο χωρίς χαρτοφυλάκιο και επιδοκιμάζοντας τις πρακτικές του, σήμερα ο υφυπουργός “έλυσε” τον γόρδιο δεσμό», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Αναφέρεται μάλιστα πως «η χώρα δεν θα μείνει όμηρος μιας κυβέρνησης που αποσυντίθεται».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Μετά από μια εβδομάδα και το Μαξίμου σε απόλυτη εσωκομματική ομηρία να κρατά στο υπουργικό συμβούλιο τον κ. Λιάκο χωρίς χαρτοφυλάκιο και επιδοκιμάζοντας τις πρακτικές του, σήμερα ο υφυπουργός “έλυσε” τον γόρδιο δεσμό.

Ο κ. Λιάκος αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά την κοινωνική κατακραυγή και την πίεση του ΠΑΣΟΚ.

Η παραίτηση του αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο στη διαρκή πολιτική και ηθική φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ο Πρωθυπουργός, σε ομηρία διαδοχικών υποθέσεων σκανδάλων, παρακολουθεί τους υπουργούς του να παραιτούνται από τις κυβερνητικές τους θέσεις, ενώ ο ίδιος επιχειρεί να εμφανίζεται απαλλαγμένος από κάθε πολιτική ευθύνη.

Το δημόσιο χρήμα δεν είναι οικογενειακή υπόθεση και η αποδοκιμασία του πελατειασμού δεν είναι αλά καρτ όπως θέλει η Νέα Δημοκρατία.

Η χώρα δεν θα μείνει όμηρος μιας κυβέρνησης που αποσυντίθεται.

Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να πολεμά τη διαφθορά απ’ όπου και αν προέρχεται και θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή, που θα φέρει διαφάνεια και λογοδοσία».