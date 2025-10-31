Αντίδραση της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου: «Καταργούνται 200 υποκαταστήματα ΕΛΤΑ»

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί στον Περιφερειακό Τύπο η επικείμενη κατάργηση περισσότερων από 200 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα. Η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ) απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προειδοποιώντας ότι η απόφαση αυτή θα επιφέρει ανυπέρβλητα προβλήματα στη διανομή των εφημερίδων, ιδίως σε μικρά και απομονωμένα χωριά της ελληνικής περιφέρειας.

