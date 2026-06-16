Αντιδρούν οι δικηγορικοί σύλλογοι για την αποβολή τους από τη δίκη των Τεμπών: «Εσφαλμένη απόφαση»

Στην αποβολή τους από την δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, αντιδρούν οι δικηγορικοί σύλλογοι της Ελλάδας, μετά τη σημερινή απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας.

Ειδικότερα, το δικαστήριο αποφάσισε ότι δικαίωμα υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για τα Τέμπη έχουν μόνο οι συγγενείς των θυμάτων, οι τραυματίες και οι επιζώντες της τραγωδίας αλλά και το ελληνικό Δημόσιο. Το Τριμελές Εφετείο Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτή τη δήλωση του ελληνικού Δημοσίου, αποβάλλοντας τους Δικηγορικούς Συλλόγους, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, αλλά και το σωματείο «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης».

Κάνοντας λόγο για «σεβαστή, αλλά εσφαλμένη απόφαση», η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων τονίζει ότι η απόφαση αυτή «έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη μέχρι σήμερα, κατά κανόνα, νομολογία των δικαστηρίων».

Η ανακοίνωση των Δικηγορικών Συλλόγων

Αναλυτικότερα, σε ανακοίνωσή της που τιτλοφορείται «Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι παρόντες στα μείζονα εθνικά και κοινωνικά ζητήματα», η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών, αναφέρει:

«Η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου, με οριακή πλειοψηφία 2-1, μειοψηφούσης της Προέδρου και παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, είναι σεβαστή αλλά ταυτόχρονα και εσφαλμένη.

Έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη μέχρι σήμερα, κατά κανόνα, νομολογία των δικαστηρίων, με πιο πρόσφατη την αρ. 6/2026 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου αλλά και με το γράμμα και το σκοπό της διάταξης του άρθρ. 90, περ. ζ΄του Κώδικα Δικηγόρων, που προβλέπει ρητά ότι, για κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού, πολιτισμικού ή οικονομικού ενδιαφέροντος, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι μπορούν να υποβάλλουν δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής ενώπιον κάθε ποινικού δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε οποιονδήποτε διεθνές δικαστήριο.

Η Συντονιστική Επιτροπή θεωρεί ότι το δικηγορικό σώμα με τις παρεμβάσεις του και τη συμμετοχή του, συνέβαλε ουσιωδώς στη διερεύνηση της υπόθεσης και στην πρόοδο της δίκης και θα συνεχίσει να συμβάλλει με κάθε τρόπο.

Το δικηγορικό σώμα, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του, θα συνεχίσει να είναι παρόν στα μείζονα εθνικά και κοινωνικά ζητήματα και θα προασπίζεται σταθερά και αταλάντευτα το Κράτος Δικαίου».