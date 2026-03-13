Αντιδρούν οι γεωτεχνικοί στην εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας για την πικροδάφνη στα σχολεία

Την αντίδραση της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου (ΠΕΕΓΕΠ), προκαλεί εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με την πικροδάφνη, η οποία διαβιβάστηκε στα σχολεία της χώρας. Στο έγγραφο, με αναλυτικό οδηγό του ΕΟΔΥ, επισημαίνεται η τοξικότητα του φυτού και συστήνεται προληπτικά η απομάκρυνσή του από σχολικούς χώρους και άλλους δημόσιους χώρους όπου βρίσκονται παιδιά, στο πλαίσιο της πρόληψης πιθανής έκθεσης.

Σύμφωνα με την ΠΕΕΓΕΠ, η πικροδάφνη αποτελεί διαχρονικό και αναπόσπαστο στοιχείο του ελληνικού τοπίου αλλά και του αστικού πρασίνου. Οι γεωτεχνικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό φυτό, που αντέχει σε συνθήκες ξηρασίας και ρύπανσης, ενώ συμβάλλει στη σταθεροποίηση των εδαφών και στην ενίσχυση της αστικής βιοποικιλότητας.



Όπως υποστηρίζουν, η πρόταση για μαζική εκρίζωση εκατομμυρίων φυτών θα είχε σημαντικές οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Παράλληλα, θα επιβάρυνε σημαντικά τους προϋπολογισμούς των δήμων και του κράτους, ενώ θα οδηγούσε και σε απώλεια αστικού πρασίνου.



Οι ίδιοι σημειώνουν ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Δηλητηριάσεων, από περίπου 22.000 περιστατικά δηλητηρίασης παιδιών ηλικίας 0–14 ετών που καταγράφονται κάθε χρόνο, μόλις 78 σχετίζονται με φυτά ή μανιτάρια, ενώ μόνο τέσσερα περιστατικά αποδίδονται στην πικροδάφνη.



Επιπλέον τονίζουν ότι πολλά φυτά που υπάρχουν στο αστικό περιβάλλον διαθέτουν τοξικά μέρη ως φυσικό μηχανισμό άμυνας, επισημαίνοντας πως μια λογική καθολικής απομάκρυνσης θα οδηγούσε σε εκρίζωση μεγάλου μέρους της αυτοφυούς βλάστησης.

Τι προτείνουν

Αντί για μαζική εκρίζωση της πικροδάφνης, οι γεωτεχνικοί προτείνουν ηπιότερα μέτρα, όπως:

τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων σε χώρους όπου βρίσκονται παιδιά

εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς

ορθολογική διαχείριση φυτικού υλικού και υπολειμμάτων

σύνταξη προδιαγραφών για τη διαμόρφωση σχολικών αυλών και παιδικών χώρων

Όπως επισημαίνουν, το πράσινο μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο βιοκλιματικής αναβάθμισης των σχολικών χώρων και ταυτόχρονα εκπαιδευτικό μέσο για τα παιδιά.