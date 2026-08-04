Αντιφατικά μηνύματα από ΗΠΑ, Ιράν: Στον «αέρα» οι συνομιλίες - Ο Τραμπ μιλά για «τελευταία ευκαιρία»

Νέα αβεβαιότητα επικρατεί γύρω από τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι δύο πλευρές εκπέμπουν εντελώς διαφορετικά μηνύματα για το αν βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή που διαρκεί πλέον πέντε μήνες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, υποστηρίζοντας πως πραγματοποιούνται έπειτα από αίτημα του Ιράν, αλλά και με τη διαμεσολάβηση χωρών όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι πρόκειται για την «τελευταία ευκαιρία» της Τεχεράνης να αποδεχθεί μια συμφωνία. «Οι συνομιλίες γίνονται αυτή τη στιγμή. Είναι η τελευταία τους ευκαιρία να υπογράψουν ένα καλό έγγραφο», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ από το Οβάλ Γραφείο.

Ως συνήθως το Ιράν… διαψεύδει

Ωστόσο, η ιρανική πλευρά διέψευσε κατηγορηματικά ότι διεξάγονται ή έχουν προγραμματιστεί διαπραγματεύσεις, ενισχύοντας το κλίμα σύγχυσης γύρω από τη διπλωματική διαδικασία.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Τραμπ να ακυρώσει μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, επικαλούμενος την προοπτική συνομιλιών. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοινώνει επικείμενα πλήγματα και στη συνέχεια υπαναχωρεί, επιλέγοντας να δώσει χρόνο στη διπλωματία, γεγονός που έχει δημιουργήσει ερωτήματα για τη στρατηγική της Ουάσιγκτον.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη. Νέα επίθεση κατά εμπορικού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ υπενθύμισε ότι οι κίνδυνοι για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές εξακολουθούν να είναι υψηλοί, παρά τις δημόσιες αναφορές σε πιθανή συμφωνία. Αναλυτές εκτιμούν ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να εξαντλήσει πολιτικά και οικονομικά τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυξάνοντας το κόστος της παρατεταμένης κρίσης και ποντάροντας στην πίεση που ασκούν οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές και στις τιμές της ενέργειας.

Παρά το κλίμα αβεβαιότητας, οι χρηματοπιστωτικές αγορές αντέδρασαν θετικά στις τελευταίες δηλώσεις περί ενδεχόμενης διπλωματικής προόδου, με τους επενδυτές να ελπίζουν ότι μπορεί να ανοίξει παράθυρο για αποκλιμάκωση, έστω κι αν οι δημόσιες τοποθετήσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εξακολουθούν να βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση.