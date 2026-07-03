Αντιφατικά μηνύματα για τα F-35 (που δείχνουν σκληρό παζάρι)

Ακλόνητη πίστη στην προοπτική των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αλλά και στο ρόλο της Ελλάδος ως σημαντικού συμμάχου των ΗΠΑ στην Ευρώπη αλλά και την ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου εξέφρασε χθες η Αμερικανίδα πρέσβης, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στην ομιλία στη δεξίωση για την επέτειο των 250 χρόνων από την Αμερικανική Ανεξαρτησία.

Μάλιστα, μία αποστροφή της εξελήφθη από πολλούς ως ευθύτατο καρφί στις προσπάθειες της Τουρκίας να επανέλθει από το…παράθυρο στο πρόγραμμα των F – 35, οι οποίες φαίνεται ότι κορυφώνονται εν όψει της φιλοξενίας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη.

« Όταν η Ελλάδα θα χρησιμοποιεί τα F-35, θα πετάει με τα ίδια αεροπλάνα όπως η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη επιχειρησιακή συνεργασία. Η Ελλάδα θα επιχειρεί στο πλευρό των ΗΠΑ, στο πλευρό άλλων συμμάχων του ΝΑΤΟ», είπε χαρακτηριστικά η κ. Γκιλφόιλ.

Βέβαια την ίδια ώρα από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου, ο Χακάν Φιντάν μιλούσε ανοιχτά για το ενδεχόμενο άρσης του αποκλεισμού της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 ως βήμα που θα μπορούσε να ακολουθήσει την άρση των κυρώσεων CAATSA που στην Άγκυρα θεωρείται ως μια εξαιρετικά πιθανή προοπτική ενόψει της επίσκεψης Τραμπ για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.