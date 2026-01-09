Αντιγόνη Δρακουλάκη: «Δεν ψάχνω κινητά, το θεωρώ πολύ άκομψο και τρομερά αγενές»

Η Αντιγόνη Δρακουλάκη ήταν καλεσμένη στο “Καλύτερα Αργά” του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για τις ανθρώπινες σχέσεις και το πώς πρέπει πάντα να κρατάμε ένα κομμάτια για εμάς γιατί αυτό μας κάνει γοητευτικούς σε αυτή τη ζωή. «Δεν μου αρέσει καθόλου να ψάχνω κινητά, το σιχαίνομαι! Το θεωρώ απαράδεκτο. Ούτε καν έτσι να δω δεν μ’ αρέσει. Το θεωρώ πολύ άκομψο και τρομερά αγενές. Μου αρέσει να υπάρχει ο καθένας και ο χώρος του και ο κόσμος του και ό,τι θέλεις να μοιραστείς θα το μοιραστείς. Εγώ το θεωρώ πολύ μικρόψυχο, όλο αυτό.

Όπως αυτό που γινόταν παλιά, όταν είχαμε τα τηλέφωνα με τα καλώδια, που κάποιος εκεί που μίλαγες έμπαινε στη γραμμή και σήκωνε το άλλο τηλέφωνο. Τι εφιάλτης. Αυτό είναι αποτρόπαιο».

«Λείπει η γοητεία, λείπει το φλερτ»

«Γιατί πρέπει να μπούμε στη ζωή των άλλων. Άσ’ τον να μιλήσει και αν θέλει θα σου πει τι ήθελε να σου πει. Νομίζω πάντα πρέπει να κρατάμε ένα μικρό κομμάτι δικό μας γιατί αυτό είναι που μας κάνει γοητευτικούς σε αυτή τη ζωή.

Χρειάζεται λίγο μυστήριο και λίγη γοητεία και αυτό λείπει και στις μέρες μας. Λείπει η γοητεία, λείπει το φλερτ. Λες αυτά που θεωρείς ότι θέλεις να μεταφέρεις, που θέλεις να μοιραστείς, που θέλεις να ανακοινώσεις. Κάποια άλλα μπορεί να μην θέλεις να τα πεις.