Antigone Buxton: Το βέτο που έθεσε στην Eurovision και ο ρόλος που έπαιξε η Παπαρίζου στην πορεία της

Έτοιμη για τον τελικό της Eurovision 2026 είναι η Antigoni Buxton, που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο με το «Jalla». Καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» μίλησε για την διαδρομή της αλλά και για την σχέση και στήριξη από τους γονείς της.

«Οι γονείς μου ήταν πάντα δίπλα μου σε όλα και η μαμά μου τώρα θα είναι δίπλα μου στη Eurovision, στον καναπέ. Είπα "η μαμά μου θα είναι στον καναπέ, αν δεν είναι η μαμά μου, δεν θα είμαι και εγώ". Η μαμά μου θέλω να είναι δίπλα μου πάντα» ανέφερε.

Κατά την διάρκεια της συνέντευξής της αποκάλυψε επίσης: «Είχα κόλλημα με το My Number One και την Έλενα Παπαρίζου. Από τότε πίστευα ότι θα πάω στη Eurovision. Όταν την είδα, είπα μέσα μου ότι θα το κάνω κι εγώ κάποια στιγμή. Τα προηγούμενα χρόνια προσπαθούσα και αναρωτιόμουν: “Θα γίνει για μένα;”. Πάντα όμως ήξερα ότι θα συμβεί, απλώς στην ώρα του».