Antigoni Buxton: «Ο πιο μεγάλος στόχος είναι να πάρουμε τη νίκη για πρώτη φορά για την Κύπρο»

Συγκινημένη η Antigoni Buxton μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» για τη Eurovision και το πόσο συγκλονισμένη είναι που το «Jalla» έχει κάνει χαμό στην Κύπρο. Η τραγουδίστρια που διαγωνίζεται στον Β’ Ημιτελικό της διοργάνωσης, απόψε 14/5 (22.00) εξέφρασε την επιθυμία της να φέρει επιτέλους τη νίκη για την πατρίδα της! «Μόλις κάναμε την πρώτη πρόβα είπα γουάου, είμαστε εδώ σε αυτή τη φοβερή σκηνή. Υπάρχουν εκπλήξεις και πολλά cool πράγματα στο Jalla.

Το vibe είναι ένα πάρτι στην ταβέρνα. Από την αρχή είχα την αίσθηση ότι το τραγούδι είναι πολύ δυνατό, αλλά κανένας δεν περίμενε τόσο χαμό και ειδικά αυτό που έχει γίνει στην Κύπρο, που για εμένα είναι το καλύτερο, που όλος ο κόσμος είναι τόσο πολύ χαρούμενος… Κλαίω γιατί ήθελα πολύ να ακούσουμε και να δείξω την κυπριακή γλώσσα. Πίστεψα σε αυτό το τραγούδι.

Ο πιο μεγάλος στόχος είναι να πάρουμε τη νίκη για πρώτη φορά για την Κύπρο! Θέλω να κάνω τον εαυτό μου, την οικογένεια μου, την ομάδα μου και τη χώρα μου να είναι περήφανοι για εμένα».