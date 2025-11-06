Antigoni Buxton: Ποια είναι η 29χρονη τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) έβαλε τέλος σε όλα όσα γράφονταν τις τελευταίες ημέρες για το ποιος θα εκπροσωπήσει τη Μεγαλόνησο στη Eurovision του 2026 (είχε γίνει μεγάλος ντόρος για τη Josephine) με μια λιτή ανακοίνωση στο Instagram. «Το ΡΙΚ ανακοινώνει ότι η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί στον 70ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision από την Αντιγόνη. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας τον Μάιο του 2026».

Who is who

Η Αντιγόνη δεν είναι άλλη από την Antigoni Buxton που είναι 29 χρόνων, έχει κυπριακές ρίζες, αλλά γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λονδίνο. Το όνομά της, που αγαπά πάρα πολύ και θεωρεί πως της ταιριάζει απόλυτα, το πήρε από τη λατρεμένη της γιαγιά.

Η νεαρή τραγουδίστρια έχει μεγάλη αγάπη για το τραγούδι και αυτό είχε φανεί από πολύ μικρή ηλικία, αφού το πρώτο της συμβόλαιο το υπέγραψε σε ηλικία μόλις 14 χρόνων.

Στη μουσική της η Antigoni συνδυάζει παραδοσιακά στοιχεία της Κύπρου, με αστικές επιρροές. Αυτός ο ήχος σε συνδυασμό με τη σέξι εμφάνισή της την έχουν κάνει να λατρευτεί από το νεανικό κοινό.

Η Eurovision ήταν πάντα ένα μεγάλο της όνειρο. Το 2023 προσπάθησε να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για λογαριασμό της Ελλάδας, αλλά δεν τα κατάφερε και φέτος επιστρέφει με την πατρίδα της, την Κύπρο.

Και τηλεπερσόνα

Η νεαρή τραγουδίστρια έχει συμμετάσχει στο ριάλιτι παιχνίδι «Love Island», κάτι που την έκανε διάσημη σε μεγάλη μερίδα του παγκόσμιου κοινού και ανέβασε τους followers της στα social media σε περίπου 600.000.

H Antigoni είναι κόρη της Tonia Buxton, της βρετανίδας παρουσιάστριας του Discovery Channel που έχει κάνει τα «My Greek Kitchen» και «My Cypriot Kitchen». Καλή επιτυχία Κύπρος!