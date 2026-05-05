Antigoni: «Let’s go Cyprus» - Ενθουσιασμένη μετά την πρώτη της πρόβα στη Eurovision

Η Antigoni τραγούδησε το «Jalla» και χόρεψε ξεσηκώνοντας τη σκηνή της Αυστρίας στην πρώτη της πρόβα για τη φετινή Eurovision. Η εκπρόσωπος της Κύπρου εμφανίστηκε με ένα λευκό αέρινο φόρεμα, με στρας που αφήνει ακάλυπτη τη γραμμωμένη κοιλιά της και δήλωσε ενθουσιασμένη με την εμπειρία που έζησε και ευλογημένη για την ευκαιρία που της δίνεται.

«Είμαι η Antigoni, εκπροσωπώ την Κύπρο και μόλις κατέβηκα από τη σκηνή μετά την πρώτη πρόβα. Θεέ μου είναι απίστευτο συναίσθημα. Έπρεπε να σταματήσω τον εαυτό μου από το να κλαίω όλη την ώρα, βούρκωνα που σκεφτόμουν ότι αυτό συμβαίνει πραγματικά. Σας το είπα ότι θα χορέψουμε στα τραπέζια και αυτό κάνουμε. Νιώθω πολύ ευγνώμων και ευλογημένη. Πάμε Κύπρος», είπε σε post στο Instagram.