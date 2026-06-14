Αντικατάσταση Πίτερς: Ποια ονόματα έχουν στη λίστα τους οι «ερυθρόλευκοι» για τη θέση του Αμερικανού

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μία ονειρική σεζόν για τον σύλλογο και τον κόσμο του, καθώς μετά τη Euroleague, κατέκτησε και το πρωτάθλημα Ελλάδας για να βάλει «τικ» στους 3 από τους 4 τίτλους που διεκδίκησε.

Τώρα όμως αυτό που πρέπει να κάνουν στον Πειραιά, είναι να βρουν το ιδανικό ρόστερ για να τους φέρει το δεύτερο back to back στο λιμάνι. Μετά την ενίσχυση στον άσο με Μακιντάιρ και Μοντέρο, η επόμενη κίνηση είναι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του Άλεκ Πίτερς. Ο Αμερικανός μετά από 4 χρόνια τίμιας παρουσίας, θα αποχωρήσει από το λιμάνι για να συνεχίσει στην Αρμάνι Μιλάνο.

Η λύση στη Σερβία

Ο Ολυμπιακός τσεκάρει τον Άιζακ Μπόνγκα της Παρτίζαν, ο οποίος αξιώνει ένα συμβόλαιο πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μπορεί να έχει συμβόλαιο με τον σερβικό σύλλογο για την επόμενη σεζόν, ωστόσο υπάρχει buy out κοντά στις 700.000 ευρώ. Τη φετινή σεζόν στη Euroleague είχε 9.9 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά αγώνα.

Η ματιά... στον «αιώνιο»

Ακόμη ένα όνομα που εξετάζεται διακριτικά είναι αυτό του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο Ισπανός δεσμεύεται με συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο δεν είναι σίγουρη η παραμονή του στο T-Center, με τους Ερυθρόλευκους να παρατηρούν της εξελίξεις στην υπόθεσή του. Ένας παίκτης που γνωρίζουμε καλά στην Ελλάδα και εκτιμάται η προσφορά του από το «τριφύλλι», αλλά το έχουν παρατηρήσει και στον Πειραιά.

Το «ταβάνι» με Σούπερ Μάριο

Από’ κει και πέρα, μία ακόμη περίπτωση, όσο δύσκολη και αν φαντάζει, είναι του Μάριο Χεζόνια, ο οποίο έχει πολυετές συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά μόνο σίγουρη δεν είναι η παραμονή του στην ισπανική πρωτεύουσα, μιας και η Βασίλισσα αναμένεται να προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στο ρόστερ της, ενόψει της νέας σεζόν. Η περίπτωση του Κροάτη είναι ίσως και η πιο δύσκολη, γιατί πέρα από το ακριβό του συμβόλαιο, είναι και ένας παίκτης που του αρέσει να γίνεται «σίριαλ» για τη μεταγραφή του και εν τέλει παραμένει στη Μαδρίτη.

Επομένως με αυτά τα ονόματα, καταλαβαίνουμε ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας ψάχνει τεσσάρια που εν ανάγκη να κατεβαίνουν και στη θέση «3» και να του βγάζουν την απαιτούμενη ενέργεια και δίψα που θέλει ο ίδιος στο παρκέ.