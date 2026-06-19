Αντηλιακά και TikTok: Οι μύθοι που ταξιδεύουν πιο γρήγορα από την επιστήμη

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Τα social media έχουν γίνει μία από τις βασικές πηγές ενημέρωσης για θέματα υγείας και ομορφιάς. Όμως μια νέα μελέτη δείχνει ότι η δημοφιλία ενός περιεχομένου δεν συμβαδίζει πάντα με την επιστημονική ακρίβεια.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο PLOS Digital Health εξέτασε δημοφιλή βίντεο στο TikTok σχετικά με τα αντηλιακά και διαπίστωσε ότι η πλειονότητα των αναρτήσεων προωθεί τη χρήση τους.

Ωστόσο, τα λίγα βίντεο που περιείχαν παραπλανητικούς ή ψευδείς ισχυρισμούς κατά των αντηλιακών συγκέντρωναν δυσανάλογα περισσότερα likes, σχόλια και κοινοποιήσεις.

Το εύρημα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η παραπληροφόρηση μπορεί να επηρεάσει την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία συνδέεται με ηλιακά εγκαύματα, πρόωρη γήρανση του δέρματος και αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του δέρματος.



Τι έδειξε η ανάλυση των βίντεο στο TikTok



Οι ερευνητές ανέλυσαν 971 βίντεο με υψηλή προβολή χρησιμοποιώντας δημοφιλή hashtags γύρω από τα αντηλιακά.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι:

86,8% των βίντεο ενθάρρυναν τη χρήση αντηλιακού.

Μόλις 6% περιείχαν αρνητικούς ισχυρισμούς για την υγεία σχετικά με τα αντηλιακά.

Παρότι ήταν μειοψηφία, τα αρνητικά βίντεο είχαν σημαντικά μεγαλύτερη αλληλεπίδραση από το κοινό.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν είναι ότι το TikTok είναι γεμάτο με αντι-αντηλιακό περιεχόμενο. Το ζήτημα είναι ότι ο αλγόριθμος μπορεί να ενισχύσει περιεχόμενο που προκαλεί έντονα συναισθήματα, φόβο ή αντιδράσεις.

Ποιοι μύθοι για τα αντηλιακά διαδίδονται περισσότερο



Μερικοί από τους πιο συχνούς παραπλανητικούς ισχυρισμούς που εντοπίστηκαν ήταν ότι:

τα αντηλιακά είναι επιβλαβή ή «τοξικά»,

η χρήση τους είναι περιττή,

εμποδίζουν τα φυσικά οφέλη του ήλιου,

εμποδίζουν την παραγωγή βιταμίνης D,

τα συστατικά τους προκαλούν μακροχρόνια βλάβη.

Αυτές οι απόψεις συχνά παρουσιάζονται μέσα από προσωπικές εμπειρίες ή απόλυτες δηλώσεις χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση, κάτι που μπορεί να τις κάνει πιο ελκυστικές στο διαδίκτυο.

Το θετικό περιεχόμενο συχνά χάνει το βασικό μήνυμα υγείας



Η μελέτη αποκάλυψε επίσης κάτι ενδιαφέρον: ακόμα και πολλά βίντεο που υποστήριζαν τη χρήση αντηλιακού δεν τόνιζαν πάντα τον σημαντικότερο λόγο.

Μόνο περίπου 6% ανέφεραν ξεκάθαρα τη μείωση του κινδύνου καρκίνου του δέρματος.

Πολλά επικεντρώνονταν περισσότερο σε θέματα όπως:

η εμφάνιση του δέρματος,

η αντιγήρανση,

η υφή του προϊόντος,

η εφαρμογή κάτω από το μακιγιάζ,

η ακμή.

Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά τα θέματα δεν έχουν αξία. Η ευχάριστη χρήση ενός προϊόντος μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να το χρησιμοποιούν σταθερά. Ωστόσο, το αντηλιακό δεν είναι απλώς ένα προϊόν ομορφιάς — αποτελεί βασικό μέτρο προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία.

Πώς χρησιμοποιείται σωστά το αντηλιακό



Οι δερματολόγοι συνιστούν:

Επιλογή σωστού προϊόντος

Αντηλιακό ευρέος φάσματος.

Δείκτη προστασίας SPF 30 ή υψηλότερο.

Προστασία τόσο από UVA όσο και από UVB ακτινοβολία.

Επαρκής ποσότητα

Πολλοί άνθρωποι βάζουν πολύ λιγότερο αντηλιακό από όσο χρειάζεται. Για έναν ενήλικα χρειάζονται περίπου:

30 ml για το εκτεθειμένο σώμα,

περίπου 5 ml για το πρόσωπο.

Συχνή ανανέωση



Η εφαρμογή πρέπει να επαναλαμβάνεται:

περίπου κάθε 2 ώρες όταν υπάρχει έκθεση στον ήλιο,

μετά από κολύμπι,

μετά από έντονη εφίδρωση.

Συχνά το πρόβλημα δεν είναι ότι το αντηλιακό «δεν λειτουργεί», αλλά ότι χρησιμοποιείται σε μικρή ποσότητα, ξεχνιέται η ανανέωση ή παραλείπονται σημεία όπως:

αυτιά,

λαιμός,

χείλη,

πάνω μέρος των ποδιών,

τριχωτό της κεφαλής όταν είναι εκτεθειμένο.

Τι ισχύει για τη βιταμίνη D



Ο ήλιος πράγματι βοηθά τον οργανισμό να παράγει βιταμίνη D. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η απροστάτευτη έκθεση στον ήλιο είναι ασφαλής επιλογή.

Η υπεριώδης ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει βλάβη που συσσωρεύεται με τα χρόνια, ενώ το ηλιακό έγκαυμα αποτελεί ένδειξη υπερβολικής έκθεσης.

Όσοι ανησυχούν για τα επίπεδα βιταμίνης D μπορούν να το συζητήσουν με γιατρό και να εξετάσουν επιλογές όπως η διατροφή ή τα συμπληρώματα όταν χρειάζεται.

Πώς να αναγνωρίζουμε την παραπληροφόρηση online



Χρειάζεται προσοχή όταν ένα βίντεο:



χρησιμοποιεί φόβο ή ακραίες εκφράσεις,

μιλά για «κρυφές αλήθειες»,

βασίζεται μόνο σε προσωπικές ιστορίες,

προτείνει να σταματήσει εντελώς η αντηλιακή προστασία,

δεν αναφέρει επιστημονικές πηγές.

Η σωστή ενημέρωση βασίζεται σε στοιχεία και όχι μόνο σε εντυπωσιακούς ισχυρισμούς.

Το μήνυμα των ειδικών: Το αντηλιακό παραμένει βασικό εργαλείο προστασίας



Η νέα μελέτη δείχνει ότι η παραπληροφόρηση για τα αντηλιακά μπορεί να είναι μικρή σε αριθμό, αλλά να έχει μεγάλη επιρροή όταν διαδίδεται γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα.

Η βασική σύσταση παραμένει σταθερή:

χρήση αντηλιακού ευρέος φάσματος SPF 30+, σωστή ποσότητα,

συχνή ανανέωση και συνδυασμός με σκιά, καπέλο και προστατευτικά ρούχα.

Το αντηλιακό δεν αντικαθιστά την προσοχή στον ήλιο — είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για ασφαλέστερη έκθεση.