Αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη η Μπριζίτ Μακρόν: 343 αγωγές κατατέθηκαν για το «ηλίθιες βρωμιάρες»

Σωρεία καταγγελιών εναντίον της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, για την ατάκα εναντίον ακτιβιστριών πριν από δυο εβδομάδες έχουν κατατεθεί σε νομικά γραφεία ανά τη χώρα.

Συγκεκριμένα, 343 γυναίκες (ιστορικός συμβολικός αριθμός για τον γαλλικό φεμινισμό υπέβαλαν αυτή την εβδομάδα μήνυση για δημόσια προσβολή.

Η Ζιλιέτ Σαπέλ, δικηγόρος των φεμινιστικών οργανώσεων που έφερε την υπόθεση στη δημοσιότητα, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter: «Είναι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, τα λόγια της μετράνε».

Η Σαπέλ τόνισε ότι η Μακρόν φαινόταν «πολύ αφοσιωμένη σε δράσεις υπέρ των γυναικών, αλλά στην πραγματικότητα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια αποσύνδεση μεταξύ των δημόσιων ομιλιών της και αυτού που πραγματικά σκέφτεται».

Η φεμινιστική ομάδα Nous Toutes («Όλοι Εμείς») που συμμετείχε στη θεατρική διαμαρτυρία δήλωσε ότι οι ακτιβιστές της διέκοψαν την παράσταση του Αρύ Αμπιτάν για να διαμαρτυρηθούν για αυτό που περιέγραψε ως «κουλτούρα ατιμωρησίας» γύρω από τη σεξουαλική βία στη Γαλλία.

«Δεν μετανιώνω»

«Λυπάμαι αν έβλαψα γυναίκες-θύματα», δήλωσε η Μακρόν στο μέσο ενημέρωσης Brut αυτή την εβδομάδα, χαρακτηρίζοντας τα σχόλια που καταγράφηκαν σε βίντεο «ιδιωτικά» σχόλια.

Αλλά, πρόσθεσε: «Δεν μετανιώνω. Είναι αλήθεια ότι είμαι η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά είμαι πάνω απ' όλα ο εαυτός μου. Έτσι, όταν είμαι ιδιωτικά, μπορώ να αφήσω τον εαυτό μου να φύγει με έναν τρόπο που δεν είναι απολύτως σωστός».

Οι φεμινιστικές ομάδες που υπέβαλαν την αγωγή περιλαμβάνουν την Les Tricoteuses Hystériques (Οι Υστερικές Πλέκτριες), η οποία ιδρύθηκε το 2024 κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης δίκης βιασμού στη Γαλλία, στην υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό.

Ένας δικηγόρος υπεράσπισης σε αυτή την υπόθεση αποκάλεσε τις γυναίκες που βρίσκονταν έξω «υστερικές» και «τρικέτες» - παρομοιάζοντάς τες με τις γυναίκες που παρακολουθούσαν και έπλεκαν καθώς έπεφτε η γκιλοτίνα κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης.

Ο αριθμός των 343 καταγγελλόντων αναφέρεται σε μια αίτηση του 1971 για τη νομιμοποίηση των αμβλώσεων, στην οποία 343 γυναίκες δήλωσαν ότι είχαν τερματίσει την εγκυμοσύνη τους.

Αρκετές διασημότητες έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους στις φεμινίστριες που προσβλήθηκαν από την Μακρόν υιοθετώντας την προσβολή με το hashtag #salesconnes.

Η ηθοποιός και σκηνοθέτης, Τζούντιθ Γκοντρές , ηγετική φωνή στο κίνημα #MeToo της Γαλλίας, η οποία έχει υποβάλει καταγγελίες εναντίον δύο σκηνοθετών για σεξουαλική επίθεση που της άσκησαν όταν ήταν έφηβη, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Κι εγώ - είμαι επίσης salle conne (βρώμικη, ηλίθια σκύλα) και υποστηρίζω όλες τις άλλες».