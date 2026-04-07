Αντίο στον μικρό Ισμαέλ: Θρήνος στην Τορίνο για τον χαμό 8χρονου παίκτη

Ο κόσμος του ιταλικού ποδοσφαίρου είναι συγκλονισμένος από την είδηση του θανάτου του Ισμαέλ Πίστις, ενός χαρισματικού αγοριού που αγωνιζόταν στα τμήματα υποδομής της Τορίνο. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε την Κυριακή 5 Απριλίου στον αυτοκινητόδρομο Α21, όταν η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε ο μικρός Ισμαέλ μαζί με τον πατέρα του, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στην ταχεία λωρίδα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και οδήγησε την μηχανή πάνω στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Torino have announced the heartbreaking death of their 8-year-old academy player, Ismael Pistis.



The young footballer sadly lost his life in a motorway crash on Easter Sunday on the A21. Ismael was riding on the back of a motorbike driven by his father when…

Ενώ ο πατέρας του νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα, ο 8χρονος Ισμαέλ δυστυχώς δεν κατάφερε να επιζήσει από τα σοβαρά τραύματά του, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του και τον σύλλογό του. Η Τορίνο αποχαιρέτησε με βαθιά οδύνη το «αστέρι» της, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος που έκοψε τόσο πρόωρα το νήμα της ζωής ενός παιδιού που ονειρευόταν στα γήπεδα.

Η ανακοίνωση της Τορίνο

«Ο Πρόεδρος Ουρμπάνο Κάιρο και ολόκληρη η Τορίνο, συγκλονισμένοι και βαθιά λυπημένοι από την τρομερή είδηση, στέκονται με αγάπη δίπλα στην οικογένεια Πίστις στη μνήμη του αγαπημένου Ισμαήλ Πίστις, ο οποίος έφυγε από την αγκαλιά των αγαπημένων του σε ηλικία μόλις οκτώ ετών σε τροχαίο δυστύχημα την ημέρα του Πάσχα.

Ο Ισμαήλ ήταν ένας νεαρός ποδοσφαιριστής της Τορίνο στην κατηγορία κάτω των 8 ετών. Ένα ευτυχισμένο παιδί που δεν έχανε ποτέ το χαμόγελό του, ικανό να μεταδίδει καθημερινά χαρά και ξενοιασιά σε όλους.

Στη μητέρα του, κυρία Αντονία, στον πατέρα του Μάρκο, σε όλους τους συγγενείς, στους πολυάριθμους φίλους και γνωστούς, εκφράζουμε τα συλλυπητήρια και την αδελφική αγκαλιά όλου του κόσμου της "Γκρανάτα" σε αυτή τη στιγμή του ανείπωτου πόνου.»