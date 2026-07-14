Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας στον FLASH: «Από 6 καταστήματα εστίασης η σαλμονέλα σε 30 άτομα»

Από έξι διαφορετικά καταστήματα εστίασης στη Λαμία καταναλώθηκε το κοτόπουλο που οδήγησε τουλάχιστον 30 άτομα στο νοσοκομείο της περιοχής μέσα σε λίγες ώρες, ενώ οι 17 από αυτούς, παραμένουν νοσηλευόμενοι.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές έχουν εντοπίσει την αλυσίδα προμήθειας και την κτηνοτροφική μονάδα από την οποία φέρεται να προήλθε το προϊόν. «Πρόκειται για κτηνοτροφική μονάδα που έχει έδρα εκτός νομού», λέει στον FLASH o αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στ. Ελλάδας, κ. Ανδρέας Τοουλιάς.

Ο αντιπεριφερειάρχης Ανδρέας Τοουλιάς.

Πρωτοφανής προσέλευση ασθενών στο Νοσοκομείο Λαμίας

Οι ασθενείς άρχισαν να προσέρχονται στο νοσοκομείο από το βράδυ της περασμένης Παρασκευής έως και χθες, Δευτέρα, παρουσιάζοντας έντονα συμπτώματα οξείας γαστρεντερίτιδας, όπως υψηλό πυρετό, συνεχείς εμετούς και σοβαρές διάρροιες.

Πρόκειται, σύμφωνα με τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, για την πρώτη φορά που καταγράφεται τόσο μεγάλος αριθμός περιστατικών σαλμονέλας σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

«Τουλάχιστον 30 ασθενείς επισκέφτηκαν το νοσοκομείο με συμπτώματα σαλμονέλας από το βράδυ της Παρασκευής έως και τη Δευτέρα. Από αυτούς, οι γιατροί έκριναν ότι δεν χρειάζεται να νοσηλευτούν όλοι. Οι υπόλοιποι είχαν πιο ήπια συμπτώματα, τους χορηγήθηκε αντιβίωση και επέστρεψαν στα σπίτια τους. Απ’ όσο θυμάμαι, είναι η πρώτη φορά που έρχονται μαζικά τόσοι πολλοί ασθενείς στο νοσοκομείο και μάλιστα μέσα σε λίγες ώρες, λόγω σαλμονέλας», δήλωσε στον FLASH ο πρόεδρος των εργαζομένων του Νοσοκομείου Λαμίας, Βαγγέλης Οικονόμου.

Φωτό αρχείου / Eurokinissi

Νοσηλεύονται 17 άτομα

Από τους συνολικά 30 ασθενείς, οι 17 κρίθηκε απαραίτητο να παραμείνουν για νοσηλεία. Στην πλειονότητά τους πρόκειται για νεαρής ηλικίας άτομα, τα οποία παρακολουθούνται στενά από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση της υγείας τους δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, ενώ η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά τις ευπαθείς ομάδες, στις οποίες ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιο σοβαρό περιστατικό.

Οι έλεγχοι οδήγησαν σε κτηνοτροφική μονάδα εκτός Στερεάς Ελλάδας

Οι μαρτυρίες των ασθενών αποτέλεσαν το πρώτο στοιχείο για τις έρευνες των αρμόδιων αρχών, καθώς όλοι ανέφεραν ότι είχαν καταναλώσει κοτόπουλο από έξι διαφορετικά καταστήματα εστίασης της Λαμίας.



Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προχώρησε άμεσα σε εκτεταμένους ελέγχους, χαρτογραφώντας την αλυσίδα προμήθειας των προϊόντων.



Όπως δήλωσε στον FLASH ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας, Ανδρέας Τουουλιάς, οι έλεγχοι οδήγησαν στον εντοπισμό τόσο των προμηθευτών όσο και της κτηνοτροφικής μονάδας που παράγει τα κοτόπουλα, η οποία βρίσκεται εκτός Στερεάς Ελλάδας.

«Από όσα ανέφεραν οι ασθενείς, είχαν καταναλώσει κοτόπουλο από έξι καταστήματα εστίασης της περιοχής. Εμείς, ως Περιφέρεια, ξεκινήσαμε άμεσα εντατικούς ελέγχους και εντοπίσαμε την αλυσίδα των προμηθευτών. Οι έλεγχοι μας οδήγησαν σε μία κτηνοτροφική μονάδα εκτός Στερεάς Ελλάδας, ενώ δείγματα ωμού κοτόπουλου έχουν ήδη σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πιστεύουμε ότι έχουμε εντοπίσει την πηγή»

Ο αντιπεριφερειάρχης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι δύσκολα θα υπάρξουν νέα κρούσματα, καθώς οι αρχές έχουν πλέον επικεντρωθεί στην πηγή της μόλυνσης.



«Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε άλλα κρούσματα. Το κοτόπουλο είναι ένα ύπουλο τρόφιμο, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Έχουμε καταλήξει από πού προέρχεται και εργαζόμαστε ώστε να μη διατεθεί ξανά στην αγορά. Πιστεύω ότι έχουμε εντοπίσει την πηγή», τόνισε.



Την ίδια ώρα, αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στα δείγματα του ωμού κοτόπουλου, τα οποία αναμένεται να επιβεβαιώσουν την ακριβή προέλευση της μόλυνσης και να ολοκληρώσουν την επιδημιολογική διερεύνηση της υπόθεσης.