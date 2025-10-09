Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σύντομα οι πληρωμές - Εάν τεθεί θέμα σύγκρουσης συμφερόντων, θα παραιτηθώ»

«Πολύ σύντομα θα πάμε σε πληρωμές» υποστήριξε ο νυν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καϊμακάμης καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή.

Ο μάρτυρας, ο οποίος βρίσκεται στη συγκεκριμένη θέση εδώ και οκτώ μήνες, ανέφερε πως «δεν υπάρχει στάση πληρωμών» και πως εφόσον ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, θα γίνει η καταβολή. Παράλληλα, παραδέχθηκε πως η οικογένειά του ασχολείται με την κτηνοτροφία και λαμβάνει επιδοτήσεις, προκαλώντας την οξεία αντίδραση της αντιπολίτευσης που μίλησε για «ξεκάθαρη σύγκρουση συμφερόντων».



«Θα πληρωθούν οι αγρότες μας, μόλις γίνουν οι έλεγχοι. Ήδη έχουν γίνει διασταυρωτικοί με την ΑΑΔΕ, είμαστε σε πολύ καλό βαθμό. Προέχει να είμαστε νομότυποι. Αυτή την πίεση του αγροτικού κόσμου την αντιλαμβάνομαι κι εγώ. Εφόσον υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με όσα επιτάσσει η κοινότητα, θα γίνουν οι πληρωμές», υποστήριξε. Αναφερόμενος δε στις καθυστερήσεις των πληρωμών στα βιολογικά, σχολίασε πως «μαζί με τα ξερά, κάποιες φορές καίγονται και τα χλωρά».



Ερωτηθείς από τον Μακάριο Λαζαρίδη της ΝΔ για το εάν δέχθηκε πιέσεις ή παρεμβάσεις που μπορεί να επηρεάσουν τη διοικητική λειτουργία του Οργανισμού, απάντησε αρνητικά.



Όσο για το εάν υπήρχε «κύκλωμα» παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο μάρτυρας απάντησε: «Δεν μπορώ να αποφανθώ επ’ αυτού. Απαιτούνται περισσότερα τεκμήρια για να καταθέσω τέτοια άποψη. Από δημοσιεύματα και από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα αφήνεται να εννοηθεί κάτι τέτοιο».



«Θα μάθουμε τους υπαίτιους, δεδομένου ότι όλες οι υποθέσεις παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη. Εμείς δίνουμε στοιχεία στις ευρωπαϊκές και ελληνικές Αρχές. Αυτοί που καταχράστηκαν χρήμα, θα το ανακτήσουμε» ανέφερε ο Γιάννης Καϊμακάμης.



Ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ παραδέχθηκε πως η οικογένειά του δραστηριοποιείται στην κτηνοτροφία και λαμβάνει επιδοτήσεις, ενώ και ο ίδιος διατηρεί επιχείρηση.



«Η οικογένειά μου δραστηριοποιείται στην εκτροφή βοοειδών. Τώρα τρέχει η διαδικασία και το νέο σχέδιο κατά της απάτης, όταν τεθεί η διαδικασία θα κοινοποιηθεί. Οι επιδοτήσεις που λαμβάνει η οικογένειά μου είναι νόμιμες. Εάν υπάρξει κώλυμα θα παραιτηθώ», υποστήριξε, με την Ευαγγελία Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ να μιλά για «καταφανέστατη σύγκρουση συμφερόντων».

ΠΑΣΟΚ: «Δεν ήξερα, δεν γνώριζα, είμαι του χώρου» από τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πηγές του ΠΑΣΟΚ ανέφεραν πως ο μάρτυρας «δήλωσε ότι η επιλογή του έγινε από τον κ. Τσιάρα, τον οποίο γνώριζε αφού του έστειλε το βιογραφικό του. Χαρακτήρισε μάλιστα την τοποθέτησή του «πολύ τιμητική» επειδή «είναι του χώρου», επιβεβαιώνοντας ότι «είναι ψηφοφόρος και μέλος της Νέας Δημοκρατίας»», προσθέτοντας πως «η ομολογία αυτή δείχνει τον τρόπο επιλογής στελεχών από το σύστημα των "αρίστων" της Κυβέρνησης Μητσοτάκη».



Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ακολούθησε την τακτική που έχει γίνει, πλέον, επαναλαμβανόμενο μοτίβο στις καταθέσεις μαρτύρων της Εξεταστικής Επιτροπής: τη γραμμή «Δεν ήξερα, δεν γνώριζα». Η διαρκής επίκληση άγνοιας από ανώτατο διοικητικό στέλεχος δημιουργεί απορίες για το τι πραγματικά γνωρίζουν τα στελέχη που τοποθετεί η ΝΔ σε κρίσιμες θέσεις».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Τα «γαλάζια» παιδιά επιμένουν να δηλώνουν ανήξερα για τις «γαλάζιες» ακρίδες

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, τόνιζαν πως ο μάρτυρας εμφανίστηκε «παντελώς ανήξερος σχετικά με τα ερωτήματα που του τίθενται». «Αυτό, μάλλον, είναι και το προσόν που διέκρινε στον κ. Καϊμακάμη ο κ. Τσιάρας, ο οποίος τον τοποθέτησε στη συγκεκριμένη θέση επειδή «τον γνώρισε σε μια Έκθεση Τροφίμων τον περασμένο Νοέμβριο και εκτίμησε το βιογραφικό του»», σχολίαζαν οι ίδιες πηγές.