Αντιπυρική περίοδος 2026: Καμπάνια για καθαρισμό οικοπέδων - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Με βασικό στόχο την ενίσχυση της πρόληψης απέναντι στον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προχωρά σε νέα ενημερωτική καμπάνια προς τους πολίτες.

Η καμπάνια εστιάζει στη σημασία του καθαρισμού και της τακτικής συντήρησης οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων από ξερά χόρτα, κλαδιά και απορρίμματα, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως καύσιμη ύλη σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Όπως τονίζεται, η μείωση της καύσιμης ύλης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον περιορισμό τόσο της εκδήλωσης όσο και της εξάπλωσης των πυρκαγιών.

Το Υπουργείο καλεί πολίτες και φορείς να συμβάλουν ενεργά στην εφαρμογή των μέτρων, επισημαίνοντας ότι οι καθαρισμοί δεν αποτελούν μόνο νομική υποχρέωση, αλλά και πράξη ευθύνης για την προστασία της ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού, καθώς και για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, λήγει στις 15 Ιουνίου μέσω της πλατφόρμας.

Η υποχρέωση συντήρησης των χώρων ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, έως τις 31 Οκτωβρίου.

Η προβολή των μηνυμάτων της καμπάνιας σε μέσα ενημέρωσης και ψηφιακές πλατφόρμες πραγματοποιείται και φέτος με την υποστήριξη του ΑΔΜΗΕ, ενώ το σχετικό διαφημιστικό spot είναι διαθέσιμο για το κοινό μέσω των επίσημων καναλιών του Υπουργείου.