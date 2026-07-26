Αντίρριο: Οδηγός εμβόλισε περιπολικό για να διαφύγει ελέγχου - Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής (27/07) στο Αντίρριο, όταν οδηγός Ι.Χ. αγνόησε σήμα στάσης της Αστυνομίας, εμβόλισε περιπολικό στην προσπάθειά του να διαφύγει και στη συνέχεια εγκατέλειψε το όχημά του, εξαφανιζόμενος πεζός.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, στον οικισμό του Αγίου Παντελεήμονα, όπου αστυνομικοί είχαν πραγματοποιήσει έλεγχο διερχόμενων οχημάτων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του NafpaktiaNews.gr, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αστυνομικών και επιχείρησε να διαφύγει, εμβολίζοντας περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. κατά την προσπάθειά του να διασπάσει τον αστυνομικό κλοιό.

Λίγη ώρα αργότερα εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του σε χωράφι, κοντά στο κοιμητήριο της περιοχής, και διέφυγε πεζός προς άγνωστη κατεύθυνση. Το όχημα έχει ήδη μεταφερθεί για εργαστηριακή εξέταση, προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του οδηγού.

Την ίδια ώρα, η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να συμμετέχουν στο ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.