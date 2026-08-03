Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη ολική έκλειψη Ηλίου στην Ευρώπη – Πού θα νυχτώσει για λίγα λεπτά

Μόλις εννέα ημέρες απομένουν μέχρι τη μεγάλη ολική έκλειψη Ηλίου της 12ης Αυγούστου, ένα από τα σημαντικότερα αστρονομικά γεγονότα που θα είναι ορατά στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες.

Όπως αναφέρει η NASA, η στενή ζώνη της ολικότητας θα διασχίσει περιοχές της ανατολικής Γροιλανδίας, της δυτικής Ισλανδίας, της βόρειας Ισπανίας και ένα μικρό τμήμα της βορειοανατολικής Πορτογαλίας. Στα σημεία αυτά, η Σελήνη θα καλύψει πλήρως τον ηλιακό δίσκο, μετατρέποντας για λίγο την ημέρα σε νύχτα και επιτρέποντας την παρατήρηση του αμυδρού ηλιακού στέμματος.

Στο μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης το φαινόμενο θα είναι μερικό. Στο Λονδίνο αναμένεται να καλυφθεί περίπου το 91% του Ήλιου, στο Δουβλίνο περίπου το 94% και στο Παρίσι πάνω από το 92%.

Στην Ελλάδα η έκλειψη θα είναι επίσης μερική, αλλά δεν θα είναι ορατή από όλες τις περιοχές με τον ίδιο τρόπο, καθώς θα πραγματοποιηθεί πολύ κοντά στην ώρα της δύσης του Ηλίου. Στην Αθήνα το φαινόμενο δεν θα είναι πρακτικά ορατό, ενώ σε δυτικότερες περιοχές της χώρας ενδέχεται να καταγραφεί για λίγα λεπτά χαμηλά στον ορίζοντα.

Η πρώτη ολική έκλειψη στην ηπειρωτική Ευρώπη από το 1999

Η έκλειψη της 12ης Αυγούστου θα είναι η πρώτη ολική έκλειψη Ηλίου που θα είναι ορατή από τμήμα της ηπειρωτικής Ευρώπης μετά το 1999. Τότε, η σκιά της Σελήνης είχε διασχίσει χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Αυστρία, προσφέροντας ένα από τα εντυπωσιακότερα ουράνια θεάματα της εποχής.

Το φετινό φαινόμενο θα σημάνει παράλληλα την έναρξη μιας σπάνιας τριετίας εκλείψεων για την Ευρώπη. Στις 2 Αυγούστου 2027 ακόμη μία ολική έκλειψη θα είναι ορατή από τη νότια Ισπανία, ενώ στις 26 Ιανουαρίου 2028 η Ιβηρική Χερσόνησος θα παρακολουθήσει μια δακτυλιοειδή έκλειψη, γνωστή και ως «δαχτυλίδι της φωτιάς».

Πώς προκαλείται η έκλειψη

Η ολική έκλειψη Ηλίου συμβαίνει όταν η Σελήνη περνά ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο και καλύπτει πλήρως τον ηλιακό δίσκο για τους παρατηρητές που βρίσκονται μέσα στη στενή διαδρομή της σκιάς της.

Όσοι βρίσκονται έξω από τη ζώνη της ολικότητας βλέπουν μόνο ένα μέρος του Ήλιου να καλύπτεται. Το ποσοστό κάλυψης εξαρτάται από την απόσταση κάθε περιοχής από τη διαδρομή που ακολουθεί η σκιά της Σελήνης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η έκλειψη δεν συνδέεται με το γεγονός ότι ο Ήλιος βρίσκεται κοντά στο μέγιστο της δραστηριότητάς του. Το ηλιακό μέγιστο αφορά την αύξηση των ηλιακών κηλίδων, των εκλάμψεων και των στεμματικών εκτινάξεων μάζας, ενώ η έκλειψη αποτελεί καθαρά γεωμετρικό φαινόμενο που οφείλεται στην ευθυγράμμιση των τριών ουράνιων σωμάτων.

Η αυξημένη ηλιακή δραστηριότητα μπορεί, ωστόσο, να κάνει το στέμμα του Ήλιου πιο σύνθετο και εντυπωσιακό για όσους παρακολουθήσουν την ολική φάση από τις κατάλληλες περιοχές.

Απαραίτητη η προστασία των ματιών

Η παρατήρηση μιας ηλιακής έκλειψης χωρίς κατάλληλη προστασία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή και μόνιμη βλάβη στην όραση. Οι απλές γυαλιά ηλίου, τα φωτογραφικά φιλμ και τα αυτοσχέδια φίλτρα δεν παρέχουν ασφάλεια.

Οι παρατηρητές πρέπει να χρησιμοποιούν ειδικά πιστοποιημένα γυαλιά έκλειψης ή κατάλληλα ηλιακά φίλτρα για τηλεσκόπια, κιάλια και φωτογραφικές μηχανές. Μόνο κατά τη σύντομη φάση της πλήρους ολικότητας, και αποκλειστικά μέσα στη ζώνη όπου ο Ήλιος καλύπτεται εντελώς, μπορεί να αφαιρεθεί προσωρινά η προστασία.

Η 12η Αυγούστου αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες στα σημεία της ολικότητας, με τη βόρεια Ισπανία και την Ισλανδία να συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους προορισμούς για την παρατήρηση του σπάνιου ουράνιου θεάματος.