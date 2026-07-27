Αντίστροφη μέτρηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση - Ποιες αλλαγές προτείνει η ΝΔ

Στην κρίση του Σώματος τίθενται απόψε οι 33 διατάξεις του Συντάγματος προς αναθεώρηση, οι οποίες και αναμένεται να «περάσουν» με τις «γαλάζιες» ψήφους, δεδομένης της παντελούς απουσίας συναίνεσης από την αντιπολίτευση.

Ποιες αλλαγές προτείνει η ΝΔ

Μετά από τριήμερη μάχη, αργά το απόγευμα, θα διεξαχθεί η πρώτη κρίσιμη ψηφοφορία επί των αλλαγών που προτείνει η ΝΔ, με εμβληματικότερες την αναθεώρηση του άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών με την κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προανακριτικής εξέτασης καθώς και της διαβίβασης «αμελλητί» στοιχείων, την ίδρυση μη κρατικών ΑΕΙ, την αλλαγή στον τρόπο επιλογής των ανωτάτων δικαστών με προαγωγές από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση από κατάλογο τριών προτεινομένων από τις οικείες Ολομέλειες, την άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο, αλλά και τη μία και μόνη εξαετή θητεία του προέδρου της Δημοκρατίας.

Η διαδικασία, οι πλειοψηφίες και οι «γαλάζιες» ενστάσεις

Όσα άρθρα λάβουν σήμερα, αλλά και στη δεύτερη ψηφοφορία που θα διεξαχθεί τέλη Αυγούστου, τουλάχιστον 151 «ναι», θα περάσουν στην επόμενη φάση της διαδικασίας. Μετά την προσφυγή στην εθνική κάλπη, στην επόμενη Βουλή, η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία θα χρειαστεί 180 ψήφους προκειμένου να αναθεωρηθεί το εκάστοτε άρθρο.

Οι διατάξεις προς αναθεώρηση αναμένεται να εγκριθούν απόψε μόνο από τη «γαλάζια» πλειοψηφία (και ορισμένους ανεξάρτητους) καθώς η αντιπολίτευση έχει ξεκαθαρίσει πως «δεν δίνει λευκή επιταγή» από την πρώτη Βουλή.

Σημειωτέον, πως επιμέρους ενστάσεις έχουν καταγραφεί και από κυβερνητικούς βουλευτές, ανάμεσά τους οι Ντόρα Μπακογιάννη, Γιώργος Βλάχος και Χαράλαμπος Αθανασίου οι οποίοι έχουν διαφωνήσει ανοιχτά με τη μία και μόνη εξαετή θητεία του προέδρου της Δημοκρατίας.

Μένει να φανεί εάν αυτή η διαφωνία αποτυπωθεί στην αποψινή ονομαστική ψηφοφορία. Υπενθυμίζεται πως μετά από τις έντονες εσωκομματικές ενστάσεις, αποσύρθηκε οριστικώς το άρθρο για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού.

Οι αιχμές Πιερρακάκη σε Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ για τα μη κρατικά ΑΕΙ

Άμα τη ενάρξει της τρίτης και τελευταίας ημέρας συζήτησης στην Ολομέλεια, ο Κυριάκος Πιερρακάκης επιτέθηκε στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ με φόντο τη στάση τους στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

«Η ΕΛΑΣ μας λέει πως δεν θα καταργήσει το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά δεν θα ψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16. Το ΠΑΣΟΚ μας λέει ακριβώς το αντίθετο. Η αντίφαση είναι πια εκκωφαντική, αναμετράται με τις ίδιες της τις θέσεις η αντιπολίτευση», κατήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τονίζοντας πως όσοι καταψήφισαν το νομοθετικό πλαίσιο για τα μη κρατικά ΑΕΙ, επιχειρούν σήμερα να τοποθετηθούν απέναντι σε μια πραγματικότητα που έχει αλλάξει, ενώ την ίδια ώρα επικαλέστηκε συγκεκριμένη μελέτη, σύμφωνα με την οποία, η μεταρρύθμιση θα φέρει συνολικώς 10,2 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία.

Αναφερόμενος ακόμη στην πρόταση της ΝΔ για το άρθρο 79, με την οποία εισάγεται η υποχρέωση ο κρατικός προϋπολογισμός να διασφαλίζει τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε πως «διασφαλίζεται ότι καμία κυβέρνηση δεν θα εξασφαλίσει το πολιτικό της παρόν, υποθηκεύοντας το οικονομικό μας μέλλον», λέγοντας πως η Ελλάδα δεν πρέπει να οδηγηθεί ποτέ ξανά σε μνημόνια.

Επίθεση Χατζηδάκη στην αντιπολίτευση: Το κομματικό σας πάθος τυφλώνει τη λογική

Σημαντικές ευθύνες στην αντιπολίτευση, στην οποία καταλόγισε μυωπική στάση, απέδωσε ο Κωστής Χατζηδάκης, προειδοποιώντας πως λόγω της «τοξικότητας» και της «εχθροπάθειάς» της, κινδυνεύουν να μην υλοποιηθούν οι κρίσιμες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος.

Παρεμβαίνοντας από βήματος Ολομέλειας στη μαραθώνια συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Επικρατείας τόνισε πως ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην προχωρήσουν οι εμβληματικές αλλαγές για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, την ποινική ευθύνη των υπουργών και την εκλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, λόγω της άρνησης όλων όσοι «παριστάνουν τους προοδευτικούς και τους αμύντορες του Κράτους Δικαίου» να υπερψηφίσουν.

«Το κομματικό πάθος τυφλώνει τη λογική! Ψάξτε να βρείτε λογική! Αυτά τα πράγματα δεν είναι ούτε προοδευτικά ούτε λογικά», κατήγγειλε ο Κωστής Χατζηδάκης, ενώ κάλεσε την αντιπολίτευση να κάνει έστω και μια εξαίρεση και να στηρίξει απόψε κατά την ψηφοφορία τις προτάσεις της πλειοψηφίας για τη συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής σημαίας.