Αντίστροφη μέτρηση για την άφιξη της Κίμπερλι - Η ιστορία της έπαυλης Jefferson House που θα μείνει

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος προκειμένου η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να αναλάβει καθήκοντα ως η 25η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η άφιξη της στην Αθήνα παραμένει «μυστήριο» καθώς δεν έχει διευκρινιστεί αν θα είναι σήμερα (31/10) ή αύριο Σάββατο 1η Νοεμβρίου, πιθανόν για λόγους ασφαλείας.

Ωστόσο όπως όλα δείχνουν η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα έρθει στην Αθήνα με ιδιωτική πτήση, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, ωστόσο δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση για την ώρα άφιξής της, ούτε άλλες λεπτομέρειες.

Στο πλευρό της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κατά τη διαμονή της στην Αθήνα θα είναι και ο 19χρονος γιος της, τον οποίο απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, τον επιχειρηματία, Έρικ Βίλενσι.

Και μπορεί η άφιξή της να παραμένει «επτασφράγιστο» μυστικό, ωστόσο οι πρώτες εκδηλώσεις προς τιμήν της έχουν διοργανωθεί και όπως όλα δείχνουν το Σαββατοκύριακο θα είναι «γεμάτο» από υποχρεώσεις για την Αμερικανίδα πρέσβειρα.

Το πρώτο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα

Συγκεκριμένα μέσα σε λίγες ώρες μετά την άφιξή της σε ελληνικό έδαφος πρόκειται να γνωρίσει δεκάδες μέλη της οικονομικής, διπλωματικής, επιχειρηματικής και πολιτικής ελίτ της χώρας.

Αναλυτικότερα, το Σάββατο (1/11) θα δώσει το παρών στην εκδήλωση γνωριμίας που έχει διοργανωθεί από τον Σύνδεσμο Ελληνοϊσραηλινής Φιλίας, στο Πάρκο Ελευθερίας (16:30) που βρίσκεται μόλις μερικά μέτρα μακριά. Στην εκδήλωση θα μιλήσει η καλή της φίλη, Ελένη Μπούση, γνωστή προσωπικότητα της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Λίγη ώρα αργότερα, στις 19:00, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα παραθέσει δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt» σε επιχειρηματίες, πολιτικούς κι άλλες προσωπικότητες της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών. Η εκδήλωση περιλαμβάνει δείπνο, κοκτέιλ και χορό.

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση προς τιμήν της, στο Κέντρο Αθηνών, όπου θα τραγουδήσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Η πολυτελής έπαυλη στο Κολωνάκι

Η νέα Αμερικανίδα πρέσβειρα θα εγκατασταθεί στο Jefferson House στο Κολωνάκι, το οποίο βρίσκεται κοντά στην Πρεσβεία των ΗΠΑ. Αυτή είναι η επίσημη πρεσβευτική κατοικία, η οποία έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για να τη φιλοξενήσει τα επόμενα χρόνια.

Πρόκειται για μία έπαυλη, η οποία ανακαινίστηκε εξ ολοκλήρου και είναι έτοιμη να την υποδεχτεί. Το σπίτι έχει την προσωπική πινελιά της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, όπως κάποια έργα τέχνης της αρεσκείας της.

Σημειώνεται ότι αυτή η κατοικία είναι αποκλειστική περιουσία της Αμερικανικής Πρεσβείας και θεωρείται αμερικανικό έδαφος. Φυλάσσεται εξωτερικά από 11 αστυνομικούς και εσωτερικά από Αμερικανούς αστυνομικούς και security.

Η εν λόγω έπαυλη έχει στοιχεία από το Palm Beach. Στην αυλή έχει μια μεγάλη πισίνα περιτριγυρισμένη από πράσινο, ενώ στον εσωτερικό χώρο, υπάρχει ένα μαρμάρινο τζάκι και ένα μεγάλο πιάνο.