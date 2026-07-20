Δακτύλιος: Αντίστροφη μέτρηση για την άρση του μέτρου στο Κέντρο - Πότε επιστρέφει σε ισχύ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ολοκλήρωση της φετινής εφαρμογής του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας, καθώς το μέτρο οδεύει προς την καθιερωμένη θερινή αναστολή του.

Ο Δακτύλιος, που τέθηκε σε ισχύ στις 20 Οκτωβρίου, θα πάψει να εφαρμόζεται μετά τις 24 Ιουλίου, σηματοδοτώντας το τέλος των περιορισμών στην κυκλοφορία των οχημάτων για τη φετινή περίοδο.

Μέχρι τότε, παραμένει σε ισχύ το σύστημα της εκ περιτροπής κυκλοφορίας, βάσει του τελευταίου ψηφίου της πινακίδας κυκλοφορίας. Έτσι, τα οχήματα των οποίων οι πινακίδες λήγουν σε 0, 2, 4, 6 και 8 επιτρέπεται να κινούνται τις ζυγές ημερομηνίες, ενώ όσα λήγουν σε 1, 3, 5, 7 και 9 κυκλοφορούν τις μονές.

Οι περιορισμοί αφορούν αποκλειστικά την περιοχή του Μικρού Δακτυλίου, που περικλείεται από βασικούς οδικούς άξονες όπως οι λεωφόροι Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Συγγρού, Πειραιώς και Κωνσταντινουπόλεως, καθώς και από τους υπόλοιπους δρόμους που οριοθετούν το κέντρο της πρωτεύουσας.

Το μέτρο εφαρμόζεται από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ενώ δεν ισχύει τα Σαββατοκύριακα, τις επίσημες αργίες, αλλά και τις ημέρες γενικής απεργίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Επιπλέον, οι οδηγοί που κινούνται αποκλειστικά στις οριακές λεωφόρους του Δακτυλίου εξαιρούνται από τους περιορισμούς.

Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος

Μετά τις 24 Ιουλίου, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας θα διεξάγεται χωρίς το σύστημα μονών-ζυγών, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Η επαναφορά του Δακτυλίου αναμένεται το φθινόπωρο, όταν θα ξεκινήσει ο νέος κύκλος εφαρμογής του μέτρου, με στόχο τον περιορισμό της κυκλοφοριακής συμφόρησης και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στο κέντρο της Αθήνας.