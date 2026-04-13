Αντίστροφη μέτρηση για τις Πανελλήνιες 2026 - Πότε θα χτυπήσει το τελευταίο κουδούνι στα σχολεία

Καθώς απομένουν μόλις λίγες εβδομάδες για τη λήξη της σχολικής χρονιάς, μαθητές και μαθήτριες γυμνασίων και λυκείων μπαίνουν στην τελική ευθεία πριν από τις εξετάσεις, με το άγχος και την προσμονή να αυξάνονται.

Το τελευταίο κουδούνι για τα λύκεια θα ηχήσει στις 15 Μαΐου 2026, ενώ για τα γυμνάσια στις 27 Μαΐου. Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τα γυμνάσια θα διεξαχθούν μεταξύ 2-15 Ιουνίου 2026, ενώ για τα λύκεια:

Α' και Β' Λυκείου: Προαγωγικές εξετάσεις 18 Μαΐου - 12 Ιουνίου, με έκδοση αποτελεσμάτων έως 19 Ιουνίου 2026.

Γ' Λυκείου: Απολυτήριες εξετάσεις 18-25 Μαΐου, με αποτελέσματα έως 27 Μαΐου 2026.

Για τους μικρότερους μαθητές, δηλαδή δημοτικά και νηπιαγωγεία, το διδακτικό έτος θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Πότε ξεκινούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις ξεκινούν στα τέλη Μαΐου:

Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ): 29 Μαΐου 2026, με Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

3 Ιουνίου: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά (Θετικές & Οικονομίας/Πληροφορικής), Βιολογία (Υγείας).

5 Ιουνίου: Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική.

8 Ιουνίου: Ιστορία, Φυσική, Οικονομία.

Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ): 30 Μαΐου 2026, με Νέα Ελληνικά.

2 Ιουνίου: Μαθηματικά (Άλγεβρα).

4-15 Ιουνίου: Μαθήματα ειδικότητας.

Οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν 16-25 Ιουνίου 2026, ενώ οι Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτική Δοκιμασία για ΤΕΦΑΑ θα πραγματοποιηθούν 15-26 Ιουνίου 2026.