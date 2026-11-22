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Αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή αιτήσεων στο Achaia Pass, που δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες να πραγματοποιήσουν αγορές και δαπάνες διαμονής, εστίασης και μετακίνησης σε επιλεγμένες περιοχές της Αχαΐας, αξιοποιώντας επιδότηση 150 ευρώ.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα τεθεί σε λειτουργία στις 26 Νοεμβρίου 2026 και θα δέχεται αιτήσεις έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω του vouchers.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet, ή με τη συνδρομή των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με κλήρωση και οι ενισχύσεις θα δοθούν με τη μορφή άυλης ψηφιακής κάρτας.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν ενήλικοι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, εφόσον έχει εκκαθαριστεί η φορολογική τους δήλωση για το οικονομικό έτος αναφοράς 2025.

Για τα έγγαμα ζευγάρια και όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης προβλέπεται μία αίτηση ανά ζευγάρι.

Εφόσον έχει υποβληθεί κοινή φορολογική δήλωση, την αίτηση πραγματοποιεί ο υπόχρεος. Στην περίπτωση χωριστών δηλώσεων, μπορεί να την υποβάλει ένας από τους δύο.

Από το πρόγραμμα εξαιρούνται όσοι έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι του Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για τις περιόδους 2025-2026 ή 2026-2027, ακόμη και αν δεν χρησιμοποίησαν την επιταγή τους.

Εκτός μένουν επίσης όσοι έχουν λάβει αντίστοιχη ενίσχυση από άλλον φορέα.

Η κατανομή των 3.333 ψηφιακών καρτών

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο γεωγραφικές κατηγορίες, με διαφορετικές περιοχές αξιοποίησης της επιδότησης.

Συγκεκριμένα:

Achaia Pass A: Αφορά τον Δήμο Πατρέων και προβλέπει τη διάθεση 1.667 ψηφιακών καρτών.

Achaia Pass B: Καλύπτει τους Δήμους Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου, με 1.666 κάρτες συνολικά, από τις οποίες 833 αντιστοιχούν σε καθεμία από τις δύο περιόδους χρήσης.

Κάθε κάρτα έχει αξία 150 ευρώ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στην περιοχή για την οποία εκδίδεται.

Τι ισχύει για τους μόνιμους κατοίκους της Αχαΐας

Οι κάτοικοι της Αχαΐας δεν αποκλείονται αυτομάτως από το πρόγραμμα. Ωστόσο, δεν μπορούν να λάβουν επιδότηση για δαπάνες στην περιοχή όπου βρίσκεται η κύρια κατοικία τους, όπως αυτή προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του 2025.

Για παράδειγμα, κάτοικος επιλέξιμης περιοχής της Δυτικής Αχαΐας ή του Ερυμάνθου δεν μπορεί να διεκδικήσει το Achaia Pass B, αλλά έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για το Achaia Pass A, που αφορά την Πάτρα.

Αντίστοιχα, κάτοικος επιλέξιμης περιοχής του Δήμου Πατρέων μπορεί να συμμετάσχει στην κλήρωση για τη Δυτική Αχαΐα και τον Ερύμανθο.

Ο περιορισμός λαμβάνει υπόψη όχι μόνο την κύρια κατοικία του αιτούντος, αλλά και εκείνη του ή της συζύγου, καθώς και εξαρτώμενου ενήλικου τέκνου.

Πού μπορούν να ξοδευτούν τα 150 ευρώ

Η οικονομική ενίσχυση προορίζεται για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών στις επιλέξιμες περιοχές.

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή κάρτα για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, υπηρεσίες εστίασης και τοπικές μετακινήσεις.

Δεν επιτρέπεται η ανάληψη μετρητών ή η μεταφορά του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό. Επίσης, δεν υποστηρίζονται συναλλαγές μέσω διαδικτυακού ή εικονικού POS.

Για το Achaia Pass B, οι επιλέξιμοι ταχυδρομικοί κώδικες είναι οι 25200, 25002, 25202, 27052, 25008, 25015 και 25018.

Ο ταχυδρομικός κώδικας 25002 περιλαμβάνεται και στον κατάλογο της Πάτρας.

Πριν πραγματοποιήσουν κράτηση ή πληρωμή, οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν μέσω της εφαρμογής εάν μια επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα, καταχωρίζοντας τον ΑΦΜ της.

Οι δύο περίοδοι χρήσης του Achaia Pass

Κατά την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν τον προορισμό που επιθυμούν και δηλώνουν εάν θέλουν να συμμετάσχουν στην κλήρωση για τη μία ή και για τις δύο περιόδους.

Οι διαθέσιμες περίοδοι είναι:

Πρώτη περίοδος: Δεκέμβριος 2026 – Ιανουάριος 2027, με ημερομηνία λήξης της κάρτας την 31η Ιανουαρίου 2027.

Δεύτερη περίοδος: Μάρτιος – Απρίλιος 2027, με ημερομηνία λήξης την 30ή Απριλίου 2027.

Ακόμη και αν κάποιος δηλώσει συμμετοχή και στις δύο κληρώσεις, μπορεί να λάβει μόνο μία ψηφιακή κάρτα για μία περίοδο.

Οι πολίτες που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν με SMS και ηλεκτρονικό μήνυμα για τη διαδικασία ενεργοποίησης της ενίσχυσης.