Αντίστροφη μέτρηση για το νέο «Ανακαινίζω»: Οι δικαιούχοι, τα ποσά και πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Προ των πυλών είναι η πρώτη φάση του προγράμματος «Ανακαινίζω», καθώς στις 15 Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει η διαδικτυακή πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Όπως έχει διαμηνύσει η κυβέρνηση, σκοπός του νέου προγράμματος δεν θα είναι απλά η ενεργειακή αναβάθμιση αλλά η ανακαίνιση κατοικιών, με χρηματοδότηση παρεμβάσεων και στο εσωτερικό του σπιτιού, όπως η αλλαγή κουζίνας ή μπάνιου.

Σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, η προσπάθεια αυτή στόχο έχει να «ανοίξει τα κλειστά σπίτια και να επιστρέψουν στο κτιριακό απόθεμα της χώρας, αλλά ταυτόχρονα είναι εναρμονισμένη με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τη στέγαση, την ενεργειακή αναβάθμιση και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης».

Φωτο: Eurokinssi

Τι προσφέρει το νέο πρόγραμμα

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ και φιλοδοξεί να καλύψει περίπου 20.000 κατοικίες.

Το νέο «Ανακαινίζω» θα επιδοτεί ανακαινίσεις κατοικιών κατασκευασμένων έως το 1990, με οικονομική ενίσχυση έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, για σπίτια έως 120 τετραγωνικά μέτρα.

Η επιδότηση θα ανέρχεται έως και 95% για ευάλωτες κατηγορίες δικαιούχων όπως ΑμεΑ και μονογονεϊκές οικογένειες, αναλόγως και τη γεωγραφική περιοχή όπου βρίσκονται τα ακίνητα.

Το πρόγραμμα αφορά ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών και το ποσό της επιδότησης μπορεί να φτάσει έως και τις 36.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο θα επιστρέψει στην αγορά μακροχρόνιας μίσθωσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν το επόμενο διάστημα, να προχωρήσουν σε ένα πρώτο έλεγχο για το αν πληρούν τις βασικούς όρους συμμετοχής. Ο έλεγχος θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr και η διαδικασία θα είναι αυτοματοποιημένη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ιδιοκτήτες είναι απαραίτητο να εκδώσουν δύο έγγραφα, ταυτότητα κτιρίου και πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, προκειμένου να αποδειχθεί ότι το ακίνητο ανεβαίνει τουλάχιστον μία ενεργειακή κατηγορία μετά τις εργασίες.

Φωτό: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Τα ποσά και οι εργασίες που θα επιδοτηθούν

Η επιδότηση θα δίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με πλαφόν τα 300 ευρώ/τ.μ., ενώ η συνολική ενίσχυση, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να φτάσει περίπου τα 36.000 ευρώ. Το βασικό ποσοστό επιδότησης θα κυμαίνεται στο 80% με 90% του επιλέξιμου κόστους, με προσαύξηση κατά 5% για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, νοικοκυριά ΑμεΑ, αλλά και για ακίνητα σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές.

Το νέο πρόγραμμα αλλάζει ελαφρά χαρακτήρα και εστιάζει στις εργασίες ανακαίνισης οι οποίες θα επιδοτούνται με ποσοστό έως 90%, ενώ για τις ενεργειακές παρεμβάσεις θα καλύπτεται περίπου το 20% της δαπάνης.

Στο σκέλος της ανακαίνισης, θα επιδοτούνται εργασίες όπως:

Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες.

Ενίσχυση τοιχοποιίας και αποκατάσταση ζημιών.

Αντικατάσταση δαπέδων.

Ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας.

Βαψίματα και αισθητικές παρεμβάσεις.

Ενώ στις ενεργειακές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται:

Αντικατάσταση κουφωμάτων.

Θερμομόνωση σε ταράτσες ή δώματα.

Ηλιακό θερμοσίφωνα ή συστήματα ΑΠΕ για ζεστό νερό χρήσης.

Συστήματα θέρμανσης και ψύξης (αντλίες θερμότητας, λέβητες βιομάζας).

Φωτό: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια για να διαπιστώσει κάποιος αν είναι επιλέξιμος βασίζονται σε εκείνα του προγράμματος «Σπίτι Μου 2».

Ειδικότερα:

Έως 25.000 ευρώ για άγαμους.

Έως 35.000 ευρώ για ζευγάρια (έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης), με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Mία σημαντική αλλαγή στο νέο «Ανακαινίζω» είναι ότι το ποσό θα μεταφέρεται σε δεσμευμένο λογαριασμό, ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν τα χρήματα άμεσα, με την κατάθεση των σχετικών τιμολογίων.

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι του προγράμματος δεν θα μπορούν να κρατήσουν το ακίνητο κλειστό μετά την ανακαίνιση, καθώς βασικός όρος είναι η διάθεσή του σε μακροχρόνια μίσθωση.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να επιβάλει πλαφόν στο ύψος του ενοικίου, ενώ το πρώτο μισθωτήριο θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής αποχωρήσει νωρίτερα, ο ιδιοκτήτης θα υποχρεούται να προχωρήσει σε νέα μίσθωση για το υπόλοιπο διάστημα χωρίς αύξηση του ενοικίου.

Σε δύο χρονικές φάσεις το πρόγραμμα

Οι φάσεις υλοποίησης του προγράμματος θα είναι δύο. Στην πρώτη φάση που θα ξεκινήσει τον Ιούνιο θα διενεργηθεί ο έλεγχος για να επιλεγούν τα ακίνητα που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα.

Στη δεύτερη φάση, που εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, θα υποβληθούν οι αιτήσεις ένταξης απο τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που θα έχουν περάσει την πρώτη φάση.