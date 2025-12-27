Αντίστροφη μέτρηση για τον «Greek Freak»: Τότε επιστρέφει στην ενεργό δράση ο Αντετοκούνμπο

Χριστουγεννιάτικο δώρο από το… πουθενά για τους Μιλγουόκι Μπακς, καθώς η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παρκέ φαίνεται πως είναι πλέον θέμα ωρών. Μετά από μια δύσκολη περίοδο απουσίας λόγω θλάσης στη γάμπα που υπέστη στις αρχές Δεκεμβρίου, ο ηγέτης των «Ελαφιών» ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα του στο κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στους Σικάγο Μπουλς, τα ξημερώματα της 28ης Δεκεμβρίου.



Η παρουσία του «Greek Freak» κρίνεται κάτι παραπάνω από επιτακτική, καθώς το διάστημα που παρέμεινε στα πιτς, η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς βυθίστηκε στην εσωστρέφεια. Η πρόσφατη βαριά ήττα από τους Μέμφις Γκρίζλις με 125-104 ήταν η τελευταία υπενθύμιση της αμυντικής και επιθετικής γύμνιας που παρουσιάζει το Μιλγουόκι χωρίς τον αστέρα του. Με το ρεκόρ να έχει υποχωρήσει στο απογοητευτικό 12-19 και την αστάθεια να κυριαρχεί, οι Μπακς μοιάζουν με καράβι χωρίς πυξίδα, αδυνατώντας να κεφαλαιοποιήσουν ακόμη και σκόρπιες καλές εμφανίσεις, όπως αυτή κόντρα στους Πέισερς.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του έγκυρου Έρικ Νεμ, το μόνο που απομένει για την επανένταξη του Αντετοκούνμπο στο ροτέισον είναι το τελικό «πράσινο φως» από το ιατρικό επιτελείο. Εφόσον οι τελευταίες εξετάσεις επιβεβαιώσουν πως ο κίνδυνος υποτροπής έχει εξαλειφθεί, ο Γιάννης θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του προπονητή του, σε μια προσπάθεια να ανακόψει την πτωτική πορεία της ομάδας και να επαναφέρει την αυτοπεποίθηση στα αποδυτήρια, την ώρα που οι φήμες περί ανταλλαγής του ολοένα και φουντώνουν.

As long as he can clear the pregame tests, the Bucks expect Giannis Antetokounmpo to return from a right calf strain and play on Saturday vs. the Bulls, league and team sources confirm.



Για τους Μπακς, η αναμέτρηση με τους «Ταύρους» δεν είναι απλώς ένα ακόμη ματς της κανονικής διάρκειας, αλλά η αφετηρία μιας αναγκαίας αντεπίθεσης για τη σωτηρία της σεζόν.