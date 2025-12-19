Αντίστροφη μέτρηση για τους «αιώνιους» φοιτητές: Πότε αναρτώνται οι λίστες των διαγραφών

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία τωνμαζικών διαγραφών στα πανεπιστήμια, καθώς έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 οι διοικήσεις των ΑΕΙ υποχρεούνται να αναρτήσουν τους οριστικούς καταλόγους με τους φοιτητές που υπερέβησαν το ανώτατο όριο φοίτησης.

Λόγω των εορτών των Χριστουγέννων, τα περισσότερα Τμήματα αναμένεται να δημοσιοποιήσουν τις λίστες ανωνυμοποιημένα στις ιστοσελίδες τους έως την ερχόμενη Τρίτη.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 290.000 φοιτητές βρίσκονται αντιμέτωποι με τη διαγραφή. 35.000 εξ αυτών αποτελούν περιπτώσεις «ιστορικών» φοιτητών, καθώς η εγγραφή τους χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970. Περίπου 30.000 - 35.000 φοιτητές εξαιρούνται προς το παρόν, καθώς από το 2021 έχουν δείξει ενεργό ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Ποιοι διαγράφονται και ποιοι διασώζονται

Το πλαίσιο των διαγραφών καθορίζεται από το έτος εισαγωγής και τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών:

-Νέοι φοιτητές (εισαγωγή από 2022-23): Ισχύει το όριο n + 2 (ή n + 3 για πενταετείς/εξαετείς σχολές).

-Παλαιοί φοιτητές (εντός ορίου το 2021): Ο υπολογισμός ξεκίνησε το 2021-22. Για σχολές τετραετούς φοίτησης, η διορία λήγει το 2026-27.

-Ήδη «αιώνιοι»φοιτητές το 2021: Δόθηκε χρόνος ίσος με την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης. Για τετραετείς σχολές, η τελευταία ευκαιρία είναι η επαναληπτική του 2024-25.

Παράθυρα «σωτηρίας» και εξαιρέσεις

Αίτηση παράτασης φοίτησης δικαιούνται όσοι έχουν συγκεντρώσει το 70% των ECTS (π.χ. 168 για τετραετή προγράμματα σπουδών) και έχουν συμμετάσχει σε εξετάσεις πρόσφατα.

Η παράταση είναι 2-3 εξάμηνα. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα για εμβόλιμη εξεταστική κατ' εξαίρεση για όσους οφείλουν έως δύο μαθήματα μετά την παράταση. Αν δεν πάρουν πτυχίο έως τις 15 Δεκεμβρίου, διαγράφονται.

Δυνατότητα υπέρβασης ορίου φοίτησης υπάρχει και για φοιτητές που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας (τόσο για τους ίδιους ή συγγενούς α' βαθμού). Επίσης για περιπτώσεις με πιστοποιημένη αναπηρία (50%+) εξαιρούνται πλήρως από τη ρύθμιση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης. Βέβαια, όσοι φοιτητές ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες όσων εξαιρούνται από τα όρια φοίτησης για έναν ή παραπάνω λόγους υγείας θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις ευεργετικές προβλέψρις, καθώς σε διαφορετική περίπτωση οδηγούνται σε αυτοδίκαιη διαγραφή δύο μήνες μετά τα αποτελέσματα της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου.