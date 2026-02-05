Αντίστροφη μέτρηση για Τσικνοπέμπτη και Καθαρά Δευτέρα - Όλες οι αργίες που ακολουθούν το 2026

Το Τριώδιο άνοιξε την περασμένη Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, η Αποκριά είναι ήδη εδώ και μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την Τσικνοπέμπτη και το παραδοσιακό τσίκνισμα.

Η Τσικνοπέμπτη καταφτάνει την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου και ακολουθεί η Καθαρά Δευτέρα, η οποία φέτος «πέφτει» την Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου.

Ακολουθεί η περίοδος της Σαρακοστής, στη συνέχεια η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, με την Κυριακή του Πάσχα να εορτάζεται φέτος την Κυριακή 12 Απριλίου.

Λίγα είναι τα τριήμερα της φετινής χρονιάς, με το πρώτο να είναι βέβαια της Καθαράς Δευτέρας, το δεύτερο να έρχεται την Πρωτομαγιά (Παρασκευή 1 Μαΐου) και το τρίτο του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα 1 Ιουνίου).

Οι επόμενες αργίες του 2026

Ακολουθούν αναλυτικά οι επόμενες αργίες του 2026: