Αντίστροφη ροή στο Αιγαίο: Μαζική η έλευση Τούρκων τουριστών, ακριβή η Τουρκία για τους Έλληνες

Ο τουρισμός μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας έχει τριπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, αλλά η αύξηση αφορά σχεδόν αποκλειστικά τη ροή από την Τουρκία προς τα μέρη μας, καθώς οι Έλληνες αποφεύγουν πλέον το αυξημένο κόστος διακοπών στη γειτονική χώρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Euronews, οι οικονομικές και τουριστικές σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών έχουν μεταβληθεί αισθητά την τελευταία πενταετία, με τον συνολικό όγκο εμπορίου και ταξιδιών να έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτή δεν κατανέμεται ισόρροπα, καθώς η Τουρκία καταγράφει πλέον πολύ μεγαλύτερη τουριστική «έξοδο» προς την Ελλάδα σε σχέση με το αντίστροφο.

Από τη Βόρεια Ελλάδα στην Ανατολία – και αντίστροφα



Όπως σημειώνει κάτοικος της Κωνσταντινούπολης, η εικόνα έχει αντιστραφεί μέσα σε μία δεκαετία: Παλαιότερα, Έλληνες ταξίδευαν στην Τουρκία για αγορές σε πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη και η Αδριανούπολη. Σήμερα, η τάση είναι αντίστροφη: οι Τούρκοι επισκέπτονται την Ελλάδα επειδή οι τιμές είναι πιο προσιτές.

Οι προορισμοί της Θράκης και της Βόρειας Ελλάδας, όπως η Αλεξανδρούπολη και η Καβάλα, αλλά και τα ελληνικά νησιά, έχουν γίνει δημοφιλείς για αγορές, φαγητό και σύντομες αποδράσεις.

Οι Τούρκοι ταξιδεύουν περισσότερο – οι Έλληνες μένουν σταθεροί



Τα στοιχεία δείχνουν ότι:

Οι Έλληνες που επισκέπτονται την Τουρκία παραμένουν σταθεροί, λίγο πάνω από 500.000 ετησίως

Οι Τούρκοι επισκέπτες στην Ελλάδα έχουν τριπλασιαστεί σε τέσσερα χρόνια, ξεπερνώντας τα 1,5 εκατομμύρια

Σύμφωνα με το δημοσίευμα διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι μόνο το ελληνικό προξενείο της Κωνσταντινούπολης εκδίδει περί τις 1.300 βίζες την ημέρα, που δίνει δυνατότητα πολλαπλών εισόδων στην χώρα.

Σε μαρτυρίες που παρουσιάζει το δημοσίευμα, ένας Τούρκος επισκέπτης περιγράφει ότι η Ελλάδα προσφέρει καλύτερη σχέση τιμής–ποιότητας σε φαγητό και διαμονή, κάνοντας τη χώρα ιδιαίτερα ελκυστική για ταξίδια αναψυχής.

Τα ελληνικά νησιά και το «Visa Express»



Ιδιαίτερη ώθηση στον τουρισμό δίνει το πρόγραμμα Visa Express, που επιτρέπει ταχεία έκδοση βίζας σε 12 ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων.

Το μέτρο, που εντάσσεται στη λεγόμενη «people-to-people diplomacy», έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εφαρμόζεται σε 12 νησιά: Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέσβος, Λέρος, Λήμνος, Ρόδος, Σάμος, Σύμη, Χίος, Πάτμο και Σαμοθράκη.

Οι βίζες εκδίδονται στα λιμάνια και ισχύουν για επτά ημέρες, ενισχύοντας σημαντικά την τουριστική κίνηση, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Στην κορυφή των προτιμήσεων των Τούρκων επισκεπτών αυτού του προγράμματος βρέθηκε πέρυσι η Κως, κυρίως λόγω της άμεσης εγγύτητας με την Αλικαρνασσό, ενώ ισχυρή θέση προσελκύοντας κυρίως ταξιδιώτες υψηλότερου εισοδήματος διατήρησαν η Ρόδος και ακολούθως η Χίος, με τη Λέσβο και στη Σάμο να συμπληρώνουν την πεντάδα των πιο δημοφιλών προορισμών.

Πόσα ξοδεύουν οι επισκέπτες στις δυο πλευρές του Αιγαίου

Τα οικονομικά δεδομένα δείχνουν μία ακόμα ενδιαφέρουσα παράμετρο:

Ένας Έλληνας στην Τουρκία ξοδεύει κατά μέσο όρο περίπου 340 ευρώ ανά ταξίδι

Ένας Τούρκος στην Ελλάδα περίπου 300 ευρώ

Ωστόσο, στην πράξη, το αυξημένο κόστος ζωής στην Τουρκία μειώνει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων επισκεπτών, που με τα ίδια χρήματα αγοράζουν στην πραγματικότητα λιγότερα πράγματα, ενώ αντιθέτως στην Ελλάδα οι Τούρκοι βρίσκουν πιο προσιτές τιμές.

Εμπόριο: αυξημένες εισαγωγές, πιεσμένες εξαγωγές



Η εμπορική ισορροπία επίσης έχει μεταβληθεί:

Οι εισαγωγές από Τουρκία προς Ελλάδα ξεπερνούν πλέον τα 3,3 δισ. ευρώ

Οι ελληνικές εξαγωγές προς Τουρκία έχουν υποχωρήσει στα 1,37 δισ. ευρώ

Το 2022 ήταν η τελευταία χρονιά που η Ελλάδα εξήγαγε περισσότερα προς την Τουρκία απ’ όσα εισήγαγε.

Μια νέα πραγματικότητα

Το συνολικό αποτέλεσμα δείχνει μια ξεκάθαρη μετατόπιση: η Ελλάδα εξελίσσεται σε πιο προσιτό και ελκυστικό προορισμό για Τούρκους ταξιδιώτες, ενώ η Τουρκία γίνεται λιγότερο προσβάσιμη οικονομικά για τους Έλληνες.

Πίσω από τις βαλίτσες, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και τις σύντομες αποδράσεις στο Αιγαίο, αποτυπώνεται μια νέα πραγματικότητα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις — όπου ο τουρισμός και η κατανάλωση δεν είναι απλώς επιλογές αναψυχής, αλλά δείκτες μιας μεταβαλλόμενης οικονομικής ισορροπίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.