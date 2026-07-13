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Αντιβαλλιστικό πρόγραμμα παρουσιάζει ο Ζελένσκι σήμερα στο Παρίσι

Το νέο αντιβαλλιστικό πρόγραμμα της Ουκρανίας θα παρουσιάσει σήμερα ο Ζελένσκι στη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε με σκληρή γλώσσα κατά της Ρωσίας (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε με σκληρή γλώσσα κατά της Ρωσίας (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Τζέλα Αλιπράντη avatar
Τζέλα Αλιπράντη

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Το νέο αντιβαλλιστικό πρόγραμμα της Ουκρανίας πρόκειται να παρουσιάσει σήμερα ο Ζελένσκι στη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων», που πραγματοποιείται στο Παρίσι.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντήσει τους ευρωπαίους αξιωματούχους και θα τους αναλύσει το νέο πρόγραμμα που στόχο έχει την προστασία του εναέριου χώρου της Ουκρανίας από τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.

«Θα έχουμε για πρώτη φορά μια συνάντηση σε επίπεδο αρχηγών κρατών, συμβούλων επί θεμάτων ασφαλείας και εταιρειών του αμυντικού τομέα από χώρες που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην κατασκευή ενός νέου αντιβαλλιστικού συστήματος», δήλωσε σε ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Χ. Ενώ συμπλήρωσε πως «Θα συναντηθώ επίσης με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και θα συμμετάσχω στη συνάντηση της "Συμμαχίας των Προθύμων". Θα εργαστούμε για να δώσουμε νέα δυναμική σε αυτό το σχήμα συνεργασίας» και ευχαρίστησε όλους όσους «στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας».

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