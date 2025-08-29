Αντλίες θερμότητας: Πώς μπορούν να ρίξουν έως και 440 ευρώ τον χρόνο τους λογαριασμούς θέρμανσης

Οι αντλίες θερμότητας κερδίζουν συνεχώς έδαφος και στην Ελλάδα, καθώς μπορούν να μειώσουν σημαντικά το κόστος θέρμανσης των νοικοκυριών, εφόσον υπάρξουν σωστές παρεμβάσεις στην τιμολόγηση της ενέργειας.

Σύμφωνα με διεθνείς αναλύσεις, ένα μέσο σπίτι θα μπορούσε να εξοικονομήσει έως 440 ευρώ τον χρόνο αν η ηλεκτρική ενέργεια γινόταν πιο προσιτή και αν καταργούνταν οι επιβαρύνσεις που σήμερα «φουσκώνουν» τους λογαριασμούς.

Πού βρίσκονται τα μεγάλα κέρδη για τον καταναλωτή:

Κατάργηση «πράσινων επιβαρύνσεων» στο ρεύμα → όφελος περίπου 180 ευρώ τον χρόνο.

Αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας (ώστε να μην εξαρτάται πάντα από την τιμή του φυσικού αερίου) → όφελος περίπου 105 ευρώ.

Πιο αποδοτικά μοντέλα & σωστή εγκατάσταση → όφελος έως 165 ευρώ.

Χρήση νυχτερινού/φθηνότερου τιμολογίου → όφελος περίπου 205 ευρώ.

Στην πράξη, σήμερα ένας ιδιοκτήτης με καλά μονωμένο σπίτι μπορεί να δει κέρδος, όμως για αρκετούς το κόστος παραμένει ίδιο ή και υψηλότερο σε σχέση με τον καυστήρα πετρελαίου ή φυσικού αερίου.

Γιατί αφορά την Ελλάδα

Οι αντλίες θερμότητας θεωρούνται το «κλειδί» για φθηνότερη και πιο καθαρή ενέργεια.

Είναι έως και 3 φορές πιο αποδοτικές από έναν λέβητα φυσικού αερίου.

Συμβάλλουν στον στόχο για μείωση εκπομπών CO₂ και λιγότερη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Ο ειδικός πολιτικής ενέργειας Chris Galpin τονίζει: «Όσο εξαρτόμαστε από το φυσικό αέριο, οι λογαριασμοί θα παραμένουν υψηλοί. Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να είναι ήδη πιο φθηνές – αρκεί το κράτος να πάρει τα σωστά μέτρα ώστε το όφελος να φτάσει σε κάθε νοικοκυριό».

Στην Ελλάδα, το ενδιαφέρον για αντλίες θερμότητας αυξάνεται, με αρκετές επιδοτήσεις μέσω προγραμμάτων τύπου «Εξοικονομώ», ενώ αναμένεται νέος κύκλος επιδοτήσεων για συστήματα καθαρής θέρμανσης το φθινόπωρο.