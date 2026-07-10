Ο Άντονι Χόπκινς συνεχίζει να εκπλήσσει, αυτή τη φορά όχι ως ηθοποιός αλλά ως συνθέτης. Στα 88 του έκανε πραγματικότητα το όνειρο μιας ζωής, υπέγραψε το πρώτο του δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Decca Classics, πραγματοποιώντας ένα όνειρο που, όπως λέει ο ίδιος, τον συνόδευε σε όλη του τη ζωή.

Το πρώτο του άλμπουμ, με τίτλο «Life Is a Dream», αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 21 Αυγούστου και περιλαμβάνει ορχηστρικές συνθέσεις που δημιούργησε σε διάστημα μεγαλύτερο των 60 ετών.

Για τον σπουδαίο ηθοποιό, η μουσική δεν ήταν ποτέ ένα απλό χόμπι, αλλά ένα παράλληλο ταξίδι που περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να συναντήσει το κοινό.

«Η μουσική ήταν το πρώτο μου όνειρο»

Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε με συγκίνηση για αυτή τη νέα σελίδα της ζωής του.

«Η μουσική ήταν η πρώτη μου λαχτάρα, το πρώτο μου όνειρο. Συνθέτω μουσική όλη μου τη ζωή... Το να υπογράψω με την Decca είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου», δήλωσε.

Το πρώτο έργο που παρουσιάζεται έχει τίτλο «Bracken Road» και είναι εμπνευσμένο από τις παιδικές του αναμνήσεις στη νότια Ουαλία, εκεί όπου μεγάλωσε.

Κάποιες δημιουργίες χρειάζονται χρόνια για να βρουν τον δρόμο τους. Στην περίπτωση του Άντονι Χόπκινς, οι νότες που έγραφε από τα νεανικά του χρόνια περίμεναν υπομονετικά μέχρι να πάρουν τη μορφή ενός ολοκληρωμένου άλμπουμ.

Με τη Philharmonia Orchestra και τον Γκουστάβο Ντουνταμέλ

Το «Life Is a Dream» ηχογραφήθηκε από τη φημισμένη Philharmonia Orchestra του Λονδίνου, υπό τη διεύθυνση του βραβευμένου με Grammy μαέστρου Γκουστάβο Ντουνταμέλ, ενώ συμμετέχουν επίσης ο τσελίστας Gregorio Nieto και ο πιανίστας Sergio Tiempo.

Ο Άντονι Χόπκινς δεν έκρυψε την ευγνωμοσύνη του για τη συνεργασία με τους σπουδαίους μουσικούς, τονίζοντας ότι ο Ντουνταμέλ κατάφερε να δώσει σε κάθε σύνθεσή του ξεχωριστή ζωή και συναίσθημα.

Ανάμεσα στα έργα του άλμπουμ ξεχωρίζει και το «My Fatherland», μια σύνθεση αφιερωμένη στην πατρίδα του και στις ρίζες του. Όπως είπε χαρακτηριστικά, πρόκειται για έναν φόρο τιμής στον πατέρα του, έναν απλό αρτοποιό, από τον οποίο ξεκίνησαν όλα.

Η νέα αυτή δισκογραφική δουλειά αποδεικνύει πως η δημιουργικότητα δεν γνωρίζει ηλικία και πως ακόμη και μετά από μια σπουδαία κινηματογραφική πορεία, ο Άντονι Χόπκινς εξακολουθεί να πραγματοποιεί όνειρα που περίμεναν μια ολόκληρη ζωή.